Filistin ve GKRY Liderleri Görüştü

ABLASAN FİLİSTİN MESELESİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Filistin konusundaki gelişmeleri değerlendirdi. Filistin’in resmi ajansı WAFA’da yer alan bilgilere göre, Abbas ve Hristodulidis Ramallah’taki başkanlık merkezinde bir araya geldi. İki lider, Filistin topraklarındaki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler üzerinde durdu.

SÜRDÜRÜLEN TEMASLAR VE ÖNCELİKLER

Görüşme sırasında Abbas, Hristodulidis’e Filistin sahasındaki güncel durumu ve diğer taraflarla devam eden temaslar hakkında bilgi verdi. Abbas, ateşkesin ivedilikle sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ile Gazze Şeridi’ne acil insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması konularına öncelik verdiklerini vurguladı. Ayrıca, İsrail güçlerinin Gazze’den tamamen çekilmesi ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmeden bölgedeki yeniden inşa çalışmalarına başlaması gerektiğini ifade etti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞMALAR

Filistin Devlet Başkanı Abbas, kapsamlı bir ateşkes sağlamak, Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail’in yerleşim faaliyetleri ve saldırılarına son vermek için çaba gösterdiklerini belirtti. Ayrıca, Doğu Kudüs’te Müslümanlar ve Hristiyanların kutsal değerlerini hedef alan saldırıları durdurmak ve iki devletli çözümü hayata geçirmek için çalıştıklarını dile getirdi. Abbas, Suudi Arabistan, ABD yönetimi ve ilgili Arap ile Avrupa ülkeleriyle birlikte uluslararası meşruiyete dayalı iki devletli çözüme ulaşmak için istediğine göre çalıştıklarını aktardı. Haziran ayındaki uluslararası barış konferansı için hazırlıkların sürdüğünü de ekleyerek, bunun Filistin Devleti’nin uluslararası tanınırlığının artması için bir fırsat olacağını sözlerine ekledi. Abbas, GKRY’ye Filistin halkının haklarını destekleme konusundaki duruşu için teşekkür etti.

GÜNEY KIBRIS’TAN DESTEK VURGUSU

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, GKRY’nin bölgedeki barış ve istikrarın temeli olarak gördüğü iki devletli çözüm ilkesini desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Hristodulidis, aynı gün yaptığı İsrail ziyareti sırasında Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.