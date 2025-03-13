Filistin Yanlısı Protesto Nedeniyle Trump Tower’da Eylem

PROTESTOLARA ÖNCÜLÜK EDEN FAALİYET

Yahudi Barış Sesi (Jewish Voice for Peace) adlı grup, Filistin yanlısı gösterilere liderlik eden aktivist Mahmoud Khalil’in gözaltına alınmasını kınamak amacıyla New York’taki Trump Tower lobisini işgal etti. Polis, 98 protestocuyu gözaltına aldı. Columbia Üniversitesi’nde Filistin yanlısı eylemlerin öncülerinden biri olan öğrenci aktivist Mahmoud Khalil, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri tarafından gözaltına alındı ve bu durum Yahudi Barış Sesi tarafından protesto edildi. Yaklaşık 150 kişilik bir grup, Trump Tower lobisini işgal ederek Khalil’in serbest bırakılması talebinde bulundu.

EYLEMCİLERDEN GÜÇLÜ MESAJLAR

Eylemcilerin çoğunluğu kırmızı tişörtler giyinerek, “Mahmoud’u özgürleştirin, Filistin’i özgürleştirin” ve “Öğrencilerle değil, Nazilerle savaşın” yazılı pankartlar taşıdı. Uzun bir süre “Özgür Mahmoud, özgür Filistin” sloganları atan göstericilere polis müdahale etti. New York Polis Departmanı (NYPD), protestocuların Trump Tower lobisini işgal etmesinin ardından harekete geçerek, izinsiz giriş yapanları plastik kelepçelerle gözaltına aldı. NYPD Şefi John Chell, müdahale sonucu iki saat içinde 98 protestocunun gözaltına alındığını ve herhangi bir yaralanma veya olay yaşanmadığını ifade etti.

GÖZALTINA ALMALAR VE SUÇLAMALAR

Gözaltına alınan protestocular, NYPD’ye ait büyük bir minibüs ve MTA otobüsüyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Yetkililer, eylemcilerin “izinsiz giriş”, “hükümet yönetimini engelleme” ve “tutuklamaya direnme” suçlamalarıyla karşılaşabileceğini açıkladı.

EYLEMİN SESİNDEN SERT AÇIKLAMALAR

Eylemi düzenleyen Yahudi Barış Sesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yahudiler olarak, kitlesel sesimizi duyurmak için Trump Tower’ı ele geçiriyoruz. Bu faşist rejimin Filistinlileri ve İsrail hükümetinin ABD tarafından finanse edilen soykırımına son verilmesi çağrısında bulunan herkesi suçlu ilan etme girişimlerine seyirci kalmayacağız. Özgür bir Filistin için savaşmayı asla bırakmayacağız. Eğer bir tanesi için gelirseniz, hepimizle karşı karşıya kalırsınız. Özgür Mahmoud, özgür Filistin” ifadelerini kullandı.