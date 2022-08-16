Filistin’den Trump açıklaması

Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan Amerika Birleşik Devletleri’nin eski Başkanı Donald Trump hakkında açıklama geldi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin halkının, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakıyla ilgili İsrail’e verdiği vaatleri maziye gömebilecek güçte olduğunu söyledi.

Hükümetin Ramallah’taki haftalık toplantısında konuşan Iştiyye, Trump’ın 2020 yılında dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Batı Şeria’nın ilhakına dair vaatler içeren “gizli bir mektup” gönderdiği yönündeki haberlere dair değerlendirmelerde bulundu.

Iştiyye, “Trump’ın sözde Orta Doğu Barış Planı’nı (Yüzyılın Anlaşması) geçersiz kılan halkımız, yaptığı fedakarlıklar ve toprağına olan bağlılığıyla bu tür vaatleri de maziye gömecek güçtedir.” dedi.

Iştiyye, sözde Yüzyılın Anlaşması’nın uluslararası kanunlar ve uluslararası meşruiyete aykırı olduğunu yineledi.

“Trump’ın mektubu, ABD’nin İsrail’in yayılmacı projelerine verdiği desteğin bir parçası”

Öte yandan, Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu “gizli mektup” sözde Orta Doğu Barış Planı’nın bir uzantısı.

Trump’ın gizli mektubunun, ABD yönetiminin İsrail’e ve onun sömürgeci, yayılmacı ve ırkçı projelerine verdiği mutlak desteğin bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu mektup ile sözde Yüzyılın Anlaşması’nın, uluslararası hukuka ve imzalanan anlaşmalara açık bir saldırı niteliğinde olduğu vurgulandı.

İsrail’deki “The Jerusalem Post” gazetesi, eski ABD Başkanı Trump’ın 2020 yılında dönemin İsrail Başbakanı Netanyahu’ya, işgal altında bulunan Batı Şeria’daki Filistin topraklarının ilhak planını destekleme vaadi içeren “gizli bir mektup” gönderdiğini iddia etmişti. Gazete, 3 sayfadan oluşan gizli mektuba ilişkin bazı ayrıntıları paylaşmıştı.

İsrail’in Batı Şeria’daki bölgeleri “ilhak” planı

Trump’ın, Netanyahu ile 28 Ocak 2020’de Beyaz Saray’da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı’nda, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin “İsrail’in toprağı” olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin’e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD’li ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin “ilhakı” için Batı Şeria’da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, ilhak planının 1 Temmuz 2020’de uygulamaya koyulacağını açıklamış ancak sonra plan ertelenmişti.