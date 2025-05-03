Filistinle Dayanışma Platformu, Gazze İçin Yürüdü. İHH Temsilcisi, Filistin’e Destek Verdi. Hukuksuz Uygulamalara Karşı Çıkıyoruz. Herkesin Görevi, Filistin’e Destek Olmak. Mücadelemiz, Filistin Özgür Oluncaya Kadar Sürecek

GAZZE’YE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Filistin’le Dayanışma Platformu üyeleri, Gazze’ye destek vermek amacıyla Sanayi Mahallesi Merkez Camisi’nden başlayarak İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğuna doğru yürüyüş düzenledi. Levent’teki camide akşam namazını kılan grup, akabinde İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüyüşe geçti.

İHH’DAN AÇIKLAMA

İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde grup adına bir açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Kağıthane Temsilcisi Murat İzmir, binlerce Filistinlinin evlerinin ve arazilerinin işgal altında olduğunu hatırlattı. Yapılan anlaşmalara rağmen İsrail’in Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürdüğünü aktaran İzmir, “Şimdi İsrail’e karşı kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşleriyle birlik olma zamanı” ifadelerini kullandı.

DESTEK VE DUALAR

İzmir, “Filistin’de işgal edilen topraklarını savunan kardeşlerimize buradan destek ve dualarımızı gönderiyoruz. İsrail’in hukuksuz uygulama ve saldırılarına karşı çıkıyoruz” diyerek, Filistin sevdalıları olarak bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, uluslararası mekanizmaları ve vicdan sahibi herkesin İsrail’in Filistin’deki işgaline karşı acil harekete geçmeye çağırdıklarını vurguladı.

MÜCADELE SÜRECEK

Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin’in özgürlüğü için yapılan tüm eylemleri desteklemenin herkesin insani görevi olduğunu ifade eden İzmir, “Filistin özgür oluncaya kadar mücadelelerimizi sürdüreceğiz” dedi. Yürüyüş grubunun dua etmesinin ardından, etkinlik İsrail Konsolosluğu önünden ayrılarak sona erdi.