Filistinli Alimler Birliği Başkanı, İzzet Ve Şeref

FİLİSTİN DİRENCİNE DEĞİNİYOR

Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevvaf Tekruri, Gazze’de silahların bırakılması ve teslim olunması yönünde bazı söylemlerin yayılmasına dikkat çekti. Tekruri, “Filistinliler bunu dinlemeyecek, boyun eğmeyecek. Çünkü bu izzet ve şeref getirmeyecek. Bunu daha önce tecrübe ettik ve bunun bedeli çok ağır olacak, bunu biliyoruz. Asla teslim olmayacaklar, bu şuurdalar” ifadelerini kullandı. Tekruri, bu açıklamaları Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen “Mescid-i Aksa Gazze’nin Kurtuluşu İçin Ödenmesi Gereken Bedel” konulu programda yaptı. Ayrıca, Filistin davasının tüm Müslümanların sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

ZİHİNLERİN İŞGALİ

Tekruri, Filistin topraklarının işgal altında olmasının yanı sıra, zihinlerin de işgal edildiğine işaret etti. “İşgal edilen ümmetin izzetidir, onurudur, şerefidir, namusudur. Ümmeti parçaladılar, ümmet bilincini ortadan kaldırdılar. Bizim bu birliği sağlamamız gerekiyor. Tekrar tek vücut olmamız gerekiyor” sözleriyle ümmet bilincinin önemini aktardı. Mekke, Medine ve Kudüs’ün ortak değerler olduğunu belirten Tekruri, bu şuura sahip olmadan toprakları işgal eden rejimle başa çıkmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

ŞEHİT VERME GEREKLİLİĞİ

Tekruri, Gazze’de İsrail’in saldırılarında 50 binden fazla şehit verildiğini belirtti ve kadınlar ile çocukların da vahşice katledildiğini vurguladı. “Gazze, Filistin ve Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için belki 1 milyon şehit vermemiz gerekiyor” diyen Tekruri, bu sorumluluğun tüm İslam ümmetine yayılması gerektiğini söyledi. Cezayir’in özgürlüğü için yaşanan savaşı örnek göstererek, “7 yıl süren savaşta 1 milyondan fazla insan şehit oldu” şeklinde bir kıyaslama yaptı.

TESLİM OLMAYACAĞIZ

Tekruri, Aksa Tufanı öncesinde de İsrail’in saldırılarının sürdüğünü belirtti. “Daha önce her şey güllük gülistanlıktı da Aksa Tufanı’yla mı şehitler olmaya, insanlar ölmeye başladı; hayır. Yüz yıldır bize düşen hep öldürülmek” diyerek, Filistinlilerin artık karşılık vermeye başladığını ifade etti. Ayrıca, Hamas’ın silah bırakmasını isteyen bazı Filistinli ve Arap yöneticilerin görüşlerine de değinerek, “Filistinliler bunu dinlemeyecek, boyun eğmeyecek. Çünkü bu izzet ve şeref getirmeyecek. Teslim olmayacağız, teslim olmayacağım siz de teslim olmamalısınız” dedi.