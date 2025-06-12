Filistinli Doktor İtalya’ya Götürüldü

GAZZE’DEKİ SORDUNU ZARAR GÖRDÜ

İsrail’in 24 Mayıs’ta düzenlediği saldırıda, Filistinli doktor Ala en-Neccar 10 çocuğundan 9’unu ve eşini kaybetti. Hayatta kalan oğlu ve diğer bazı Filistinliler, tedavi amacıyla İtalya’ya götürüldü.

İTALYA’DAN YARDIM TAAHHÜDÜ

İtalya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 3 C-130 nakliye uçağı ile birlikte 17 yaralı ve 53 refakatçi ile toplam 70 kişi dün akşam saatlerinde İtalya’ya ulaştı. Uçakların sağlık ekipleriyle birlikte havalandığı ve İtalyan diplomasi makamlarının çabalarıyla İsrail’in Eliat Havalimanı’ndan hareket ettiği belirtildi. Milano Linate, Verona ve Practica di Mare havalimanlarına iniş yaptıkları kaydedildi.

MİLANO’DA KARŞILANDI

Ala en-Neccar ve oğlu Adem, Milano Linate Havalimanı’nda İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani tarafından karşılandı. Anne en-Neccar’ın Milano’ya varışlarının ardından, İtalya’nın kendilerine bu fırsatı sunduğu için teşekkür ettiği ifade edildi.