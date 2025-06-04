Filistinli Esir Sde Teiman’da Öldü

SON DAKİKA! GAZZE’DEN ALIKONULAN 70 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİ ESİR HAYATINI KAYBETTİ

Gazze Şeridi’nden alıkonulan 70 yaşındaki bir Filistinli esirin, İsrail’in güneyindeki Sde Teiman Hapishanesinde yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail makamlarından gelen açıklamanın ardından ortak bir bildirimde bulundu.

ÖLÜMÜNÜN SEBEBİ AÇIKLANMADI

Muhammed İbrahim Hüseyin Ebu Habl isimli 70 yaşındaki Filistinlinin, Kasım 2024’te Gazze kentindeki sözde sivil yönetim kontrol noktasında alıkonulduktan sonra 10 Ocak 2025’te Sde Teiman Hapishanesinde hayatını kaybettiği aktarıldı. Ebu Habl’ın ölüm nedenine dair bir bilgi verilmedi. Ölümünün, İsrail’in acımasız sisteminin işlediği suçlar listesine eklendiği ifade edildi.

İSRAİL HAPİSHANELERİNDEKİ ÖLÜMLER ARTIYOR

İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Ebu Habl’ın, İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden 71’inci Filistinli olduğu ve bunlardan 45’inin Gazzeli olduğu belirtildi. İsrail hapishanelerinde 71 Filistinlinin hayatını kaybetmesi, “1967’den bu yana kayda geçen en kanlı dönemde en yüksek sayı” olarak kaydedildi. Ayrıca, 1967’den bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 308’e ulaştığı bilgisi de verildi.