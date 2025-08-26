Filistinli Gazeteciler İsrail’i Kınıyor

GAZETECİLERDEN İSRAİL’İN SALDIRISINA TEPKİ

Filistinli Basın Mensupları Derneği ve Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) üye gazeteciler, Gazze Şeridi’ndeki Nasır Hastanesi’ne düzenlenen saldırıda gazetecilerin hedef alınmasına karşı duyarlılık göstermekte. ÖNDER Ankara İmam Hatipliler Derneği’nde bir araya gelen Türk ve Filistinli gazeteciler, ortak bir basın bildirisi yayınladı. ANFİDAP İcra Üyesi Alparslan Aydar, grup adına yaptığı açıklamada, “İsrail’in yıllardır tüm dünyada medya üzerine kurduğu baskı ve tekelin artık işe yaramadığını” belirtti.

PES ETMEYECEĞİZ

Aydar, yaklaşık bir asırdır Siyonizm’e direnen Filistin halkının, 7 Ekim 2023’ten itibaren yaşadığı zulmü dünyaya duyurmayı başardığını vurguladı. “İşgalci İsrail rejimi, Gazze’deki yiğit gazetecilerin ortaya koyduğu olağanüstü fedakarlıklar sayesinde sergilediği vahşetin duyurulması önünde duramaz hale geldi” ifadesini kullandı. Gazetecilerin 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’de maruz kaldığı saldırılarla ilgili çarpıcı rakamlar veren Aydar, “İsrail, iki yılda katlettiği gazeteci sayısıyla İkinci Dünya Savaşı’nda katledilen gazetecilerin yaklaşık dört katı bir kayıp yaşatmıştır. Bir yıl içerisindeki gazeteci ölümleri ise bu rakamın on iki katına karşılık gelmektedir. 7 Ekim 2023’ten bu yana 246 gazeteci katledildi. Tarihte hiçbir savaşta bu kadar basın mensubu öldürülmedi, çünkü İsrail bile isteye gazetecileri hedef alıyor, gerçeği karartmaya çalışıyor” dedi. Aydar, bu durumu “katil İsrail’in katliamlarını lanetliyoruz” ifadesiyle açıkladı.

ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE SAVAŞ SUÇU

Cenevre Sözleşmesi’ne atıfta bulunan Aydar, gazetecilerin öldürülmesinin savaş suçu olduğunu hatırlattı. “İşgalci İsrail ordusu Nasır Hastanesi’nin yanı sıra Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırıda 5’i gazeteci olmak üzere toplam 59 Filistinliyi daha katletmiş, 11 Filistinli ise açlık sebebiyle hayatını kaybetmiştir” dedi. Saldırının hastaneye yapıldığını, alanda çekim yapan gazetecilerin ve ilk yardım görevlilerinin hedef alındığını belirtti. “Uluslararası hukuk gereği bunlar her biri ayrı ayrı savaş suçu oluşturuyor. İsrail’in sergilediği vahşet karşısında şimdiye dek etkili bir şey yapmayan Birleşmiş Milletler ise artık varlığını sürdürmeyi tamamlamıştır” açıklamasında bulundu.