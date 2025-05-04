Filistinli Gazeteciler, Protesto Düzenledi

DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ PROTESTOSU

Filistinli Gazeteciler Sendikası, Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle Gazze Şeridi’nde dayanışma protestosu gerçekleştirdi. Sendikanın Genel Sekreteri Ahed Farwana, “Gazze’de saldırıların başlamasından bu yana 212 gazeteci öldürüldü. Bu, sahadaki gazetecilerin yüzde 11’ine denk geliyor” diye konuştu. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, Filistinli Gazeteciler Sendikası, etkinliği Gazze’deki Reşad Şeva Kültür Merkezi yakınında düzenledi. Protestoya katılan çok sayıda gazeteci, “Gazetecilerin hedef alınmasını kınıyoruz” ve “Uluslararası koruma talep ediyoruz” pankartları açtı. Filistinli gazetecilerin korunması ve işgal liderlerinin savaş suçlarından yargılanması için dünya genelinden acil müdahale çağrısı yapıldı. Katılımcılar, “Gerçekleri dünyaya ulaştırmak için tehditlere rağmen çalışmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

ULUSLARARASI KORUMA TALEBİ

Kahire Haber Kanalı muhabiri Yusuf Ebu Kuveyk, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde, savaşın başından bu yana 212 basın mensubunun İsrail tarafından hedef alınarak öldürülmesinin, bunun sistematik bir İsrail politikası olduğu anlamına geldiğini söylemeye geldik. Filistinli gazeteciler olarak uluslararası koruma ve uluslararası toplumun her gün onlarca katliam gerçekleştiren işgali durdurması için müdahale etmesini talep ediyoruz” dedi. El-Aksa TV muhabiri Tamer Lebad ise, “Bu suçlara sessiz kalmak, işgalin gazetecilere karşı yürüttüğü imha savaşına ortak olmaktır. İşgal, işlediği suçlara dünyanın tanıklık etmesini istemiyor, ancak bugün, Gazze Şeridi’nde işgal tarafından işlenen suçlar hakkında dünyaya mesaj iletmek için saldırılara rağmen yayınlarımıza devam edeceğimizi teyit ediyoruz” şeklinde konuştu.

MEDYA KURULUŞLARI ZOR DURUMDA

Gazeteci Osama Al-Ashi, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde, bu savaşta 212 gazeteci arkadaşımızı kaybettiğimizi ve binlercesinin de yaralandığını dünyaya duyurmak için bir araya geldik. İsrail saldırıları nedeniyle çok sayıda medya kuruluşu faaliyet dışı kaldı” diyerek, tüm dünyayı bu zorlu koşullarda gazetecileri korumaya çağırdı. Filistinli Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Ahed Farwana, amaçlarının Gazze’deki meslektaşlarının maruz kaldığı toplu imha savaşını dünyaya duyurmak olduğunu belirtti. Farwana, “Gazze’de saldırıların başlamasından bu yana 212 gazeteci öldürüldü. Bu, sahadaki gazetecilerin yüzde 11’ine denk geliyor. Yüzlercesi yaralandı, tutuklandı ve tüm medya kurumları yok edildi” ifadesini kullandı. Ayrıca, İsrail ordusunun gazetecileri evlerinde, kurumlarında ve yerlerinden edildikleri yerde bile hedef aldığını vurguladı ve bu saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Farwana, uluslararası toplumun Filistinli gazetecilere koruma sağlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.