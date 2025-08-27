Filistinli Gazeteciler, Türkiye’ye Ziyaret Gerçekleştirdi

FİLİSTİNLİ BASIN MENSAUPLARI DERNEĞİ’nin ZİYARETİ

Türkiye’deki Filistinli Basın Mensupları Derneği’nin heyeti, Türkiye Basın Federasyonu’na ziyaret gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Dr. Amir Lafi’nin liderlik ettiği heyette, Başkan Yardımcısı Dr. Zahir Elbek ile birlikte üyeler Nasır Hajjaj, Ömer Zaglol ve Ahmet Elasmar yer aldı. Ziyarette Dr. Lafi, İkinci Dünya Savaşı döneminde 6 yılda 60 gazetecinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Filistin’de yalnızca iki yılda 247 gazeteci İsrail saldırılarında öldürüldü. İsrail devleti gazetecileri susturmak istiyor çünkü yaşananların duyulmasını istemiyor” şeklinde konuştu.

MEDYA YASAKLARI VE GAZZE HALKININ DURUMU

Türk medyasında Filistin ve Gazze haberlerinin azalmasına dikkat çeken Lafi, “Eğer bu haberler tamamen kesilirse, Gazze halkı bir kez daha ölür. Lütfen haberleri kesmeyin. Haberler kesilirse İsrail daha fazla soykırım yapar” diyerek bir çağrıda bulundu. Lafi’nin bu vurgusu, medyanın önemini ve haber akışının kesilmesinin yaratacağı olumsuz etkileri gözler önüne serdi.

TÜRKİYE BASIN FEDERASYONU’NUN DESTEĞİ

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, İsrail’in gazetecilere yönelik saldırılarına karşı sert bir şekilde kınama yaptı. Burhan, “Biz Filistinli gazetecilerin sesi olacağız. Filistin halkının ve basının soluğu olacağız. Haberleri kesmeyeceğiz” şeklinde ifadelerde bulunarak, desteklerinin süreceğini bildirdi. Bu açıklamalar, medya özgürlüğü ve basın mensuplarının güvenliği konusundaki kararlılığı vurguluyor.