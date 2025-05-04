Filistinli Gazetecilerden Dayanışma Protestosu: 212 Ölü

DAYANIŞMA PROTESTOSU DÜZENLENDİ

Filistinli Gazeteciler Sendikası, Dünya Basın Özgürlüğü Günü sebebiyle Gazze Şeridi’nde dayanışma protestosu gerçekleştirdi. Filistinli Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Ahed Farwana, burada yaptığı açıklamada, “Gazze’de saldırıların başlamasından bu yana 212 gazeteci öldürüldü. Bu, sahadaki gazetecilerin yüzde 11’ine denk geliyor” dedi. Devam eden İsrail saldırıları çerçevesinde, Gazze’deki Reşad Şeva Kültür Merkezi yakınında birçok gazetecinin katıldığı protestoda, “Gazetecilerin hedef alınmasını kınıyoruz” ve “Uluslararası koruma talep ediyoruz” yazılı pankartlar açıldı. Filistinli gazetecilerin korunması ve işgal liderlerinin savaş suçlarından ceza alması amacıyla uluslararası müdahale çağrısı yapıldı. Katılımcılar, “Gerçekleri dünyaya ulaştırmak için tehditlere rağmen çalışmaya devam edeceğiz” mesajı verdi.

ULUSLARARASI KORUMA TALEBİ

Kahire Haber Kanalı muhabiri Yusuf Ebu Kuveyk, protestoda “Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde, savaşın başından bu yana 212 basın mensubunun İsrail tarafından hedef alınarak öldürülmesinin, bunun sistematik bir İsrail politikası olduğu anlamına geldiğini söylemeye geldik. Filistinli gazeteciler olarak uluslararası koruma ve uluslararası toplumun her gün onlarca katliam gerçekleştiren işgali durdurması için müdahale etmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

YAYINLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

El-Aksa TV muhabiri Tamer Lebad, İsrail işgalinin Filistinli gazetecilere karşı işlediği suçlar nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak, “Bu suçlara sessiz kalmak, işgalin gazetecilere karşı yürüttüğü imha savaşına ortak olmaktır. İşgal, işlediği suçlara dünyanın tanıklık etmesini istemiyor, ancak bugün, Gazze Şeridi’nde işgal tarafından işlenen suçlar hakkında dünyaya mesaj iletmek için saldırılara rağmen yayınlarımıza devam edeceğimizi teyit ediyoruz” dedi.

MEDYA KURULUŞLARINA YÖNELİK SALDIRILAR

Gazeteci Osama Al-Ashi, aynı gün yaptığı açıklamada, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde, bu savaşta 212 gazeteci arkadaşımızı kaybettiğimizi ve binlercesinin de yaralandığını dünyaya duyurmak için bir araya geldik. İsrail saldırıları nedeniyle çok sayıda medya kuruluşu faaliyet dışı kaldı” dedi. Tüm dünyaya, bu zor koşullar altında çalışmaya devam etmeleri için gazetecileri koruma çağrısında bulundu.

SAYILAR VE GERÇEKLER

Filistinli Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Ahed Farwana, eylemin amacının Gazze’deki meslektaşlarının maruz kaldığı toplu imha savaşını dünyaya duyurmak olduğunu belirtti. Farwana, “Gazze’de saldırıların başlamasından bu yana 212 gazeteci öldürüldü. Bu, sahadaki gazetecilerin yüzde 11’ine denk geliyor. Yüzlercesi yaralandı, tutuklandı ve tüm medya kurumları yok edildi” diye ekledi. Farwana, İsrail ordusunun gazetecileri evlerinde, kurumlarında ve yerlerinden edildikleri yerlerde hedef aldığını vurguladı. Bu saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Farwana, uluslararası toplumu Filistinli gazetecilere koruma sağlamaya davet ederken, “İsrail’in Filistinli gazetecilere karşı işlediği suçlar için yargılanması gerekiyor” şeklinde konuştu.