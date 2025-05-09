Filistinli Genç Nablus’ta Hayatını Kaybetti

İSRAİL ORDU SALDIRISI VE SONUÇLARI

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Nablus’un doğusunda bir evi roketle hedef aldı. Bu saldırıda, Filistinli bir gencin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Filistin Kızılayı’nın yaptığı yazılı açıklama, ekiplerinin Nablus’un doğusundaki Ayn Kaykub bölgesinde İsrail güçleri tarafından kuşatılan ve roketle vurulan bir evden henüz kimliği belirlenemeyen bir gencin “parçalanmış ceset kalıntılarını” çıkardığını belirtiyor.

İSRAİL GÜÇLERİ VE AMBULANS ENGELİ

Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail güçleri Nablus’un doğusundaki El-May Caddesi üzerindeki Ayn Kaykub bölgesinde kuşattıkları bir eve birçok “Energa” roketi attı. Ayrıca, olay yerinde ek takviye askeri birliklerin de geldiği belirtiliyor. İsrail güçlerinin, ambulansların bölgeye ulaşmasını engellediği ifade ediliyor.

BATı ŞERİA’DA ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşanıyor. Filistin Bilgi Merkezi’nin (Mu’ta) bugün yayımladığı raporda, İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria’da toplamda 104 bin 531 ihlalde bulunduğu kaydedildi. Bu saldırılarda Batı Şeria’da 1001 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 974 kişinin yaralandığı aktarılıyor.

GÖZALTILAR VE SALDIRILAR

Raporda ayrıca, Batı Şeria’da İsrail ordusunun 17 bin 750 Filistinliyi gözaltına aldığı bilgisi var. Bununla birlikte, Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin 3 bin 688 saldırı gerçekleştirdiği belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler, bölgedeki gerginliğin ve insan hakları ihlallerinin devam ettiğini gösteriyor.