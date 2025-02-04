Filistinli Mahkumlar Türkiye’ye Getirilecek

İSRAİL VE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşması çerçevesinde, İsrail hapishanelerinden salınan bazı Filistinli mahkumların Türkiye’ye getirileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordinasyonuyla 15 Filistinli mahkumun Türkiye’de ikamet etmeleri için çalışmalar başladı.

İNSANİ DİPLOMASİ ADIMLARI

İsrail’in bu mahkumları sürgün etme kararı sonrasında, Türkiye’nin yürüttüğü insani diplomasiyle birlikte 15 Filistinli mahkumun Mısır üzerinden Türkiye’ye girişlerinin sağlanması için girişimler başlatıldı. Bu süreç, hem diplomatik ilişkilerin güçlenmesi hem de insani yardım anlayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor.