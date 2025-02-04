More
Gündem

Filistinli Mahkumlar Türkiye’ye Getirilecek

filistinli-mahkumlar-turkiye-ye-getirilecek

İSRAİL VE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşması çerçevesinde, İsrail hapishanelerinden salınan bazı Filistinli mahkumların Türkiye’ye getirileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordinasyonuyla 15 Filistinli mahkumun Türkiye’de ikamet etmeleri için çalışmalar başladı.

İNSANİ DİPLOMASİ ADIMLARI

İsrail’in bu mahkumları sürgün etme kararı sonrasında, Türkiye’nin yürüttüğü insani diplomasiyle birlikte 15 Filistinli mahkumun Mısır üzerinden Türkiye’ye girişlerinin sağlanması için girişimler başlatıldı. Bu süreç, hem diplomatik ilişkilerin güçlenmesi hem de insani yardım anlayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Flaş

29 İlde FETÖ Operasyonu: 93 Yakalama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında 93 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Gündem

David Beckham ve Romeo İstanbul’da Keşifte

David Beckham, oğlu Romeo ve sevgilisi Gray Sorrenti ile birlikte İstanbul'u gezerek sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.