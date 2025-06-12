Filistinli Sanatçılar, Acıları Sanatla Anlatıyor

SANAT YOLUYLA ACILARI DUYURUYORLAR

Filistinli sanatçılar, İsrail’in soykırımı altında yaşanan Filistin acılarını sanatın çeşitli alanlarında dile getirmek için üretimler yapıyor. Ödüllü foto muhabiri Belal Khaled ile komedyen, içerik üreticisi ve müzisyen Deya Elayyan, Filistin’deki olayları sanatla nasıl birleştirdiklerini AA muhabirine aktardı. Gazze’nin güney bölgesindeki Han Yunus’ta doğan Khaled, İsrail’in saldırılara karşı işini sürdürmeye çalıştığını belirtirken, “Çatışma bölgelerinde çalışırken, her anı belgelemek ve her suçu görüntülemek için fotoğraf çekiyorum. Bu dönemde özellikle soykırımı belgelemeye odaklanarak insaniyeti, gözlerdeki acıyı arıyordum” dedi. Çocukların acılarını yansıtmaya ve bu soykırımın ortasında insanların umutla nasıl yaşadıklarını göstermek istediğini de vurguladı.

UMUTU YANSITAN FOTOĞRAFLAR

Khaled, evlerinden sürülen, çocuklarını kaybeden ve hastaneleri, okulları hedef alınan Filistinlilerin hala umut taşıdığını belirterek, gözlerin acıyı ve yaşanmışlıkları fazlasıyla aktardığını ifade etti. Gazze’deki olayları dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir soykırım olarak tanımlayan Khaled, “Yaşananları kaydeden bir gazeteci olmak çok ağır bir sorumluluk. Bugün hala o anların içindeyiz. Her gün geçmişte çektiğimiz fotoğrafları düzenleyerek o anları yeniden yaşıyoruz. Ne yazık ki bu duygudan kurtulamıyorsunuz” şeklinde konuştu.

GENÇLERİN GAZETECİLİK YOLCULUĞU

Khaled, Gazze’den gelen görüntülerle bir soykırımın dünyada ilk kez canlı yayınla gözler önüne serildiğine dikkat çekerek, “İnsanlar bu suçları kendi topraklarının merceğinden gördü. Yabancı medya her zaman gerçeği yansıtmaz, çünkü arkasında İsrail yanlısı politik gündemler olabiliyor. Filistinli gençler bu soykırım nedeniyle gazeteci olma kararını aldılar, hayatlarını riske atarak bu görevi yerine getirmeye çalıştılar” dedi.

SANATIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Filistin’in özgürlüğü ile sanatsal özgürlük arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu vurgulayan Khaled, “Filistin özgür olduğunda sanatçılar, gazeteciler ve çocuklar da özgür olacak” ifadesini kullandı. Filistin’in durumu üzerine insanlığın devamlı gündem oluşturması gerektiğini belirtti ve vicdan sahibi herkesin Filistin’de yaşananları anlatması gerektiğini dile getirdi.

DUYGU YÜKÜ DOLU BİR KOMEDİ ANLAYIŞI

Komedyen ve içerik üreticisi Deya Elayyan ise 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana her şeyin değiştiğini ifade etti. Gazze’deki halkı düşünerek ürettiklerini ve komedi yaparken saygılı olmaya dikkat ettiğini aktardı. İçeriklerin acıları duyurmak amacı taşıdığını belirten Elayyan, “Bu işi neden yapıyorum? Çünkü Allah’a bir cevap hazırlıyorum. İnşallah bir gün bana ‘Sana çok şey verdim, sen bu dünyada ne yaptın?’ diye sorduğunda iyi bir cevabım olsun istiyorum. Ama şu anda insanların hala ölümlerine tanık oluyorum ve bu beni hep eksik hissettiriyor” diye konuştu.

PES ETMEMEK ÜZERİNE MESAJLAR

Elayyan, Filistinlilere “Asla pes etmeyin, ne yapıyorsanız onu yapmaya devam edin” mesajını vererek, hakikatin sesi olmanın önemini ifade etti. “76 yıldır İsrailliler Filistinlileri topraklarından atıyor. Bu uzun bir zaman değil ve biz bu sürecin içindeyiz. Bugünden çalışmaya başlayın, sonucu Allah’a bırakın. Müslümanlar ve Gazze halkı için zafer gelecek” dedi. Elayyan ayrıca, kendisini Filistinlilerin sesi olarak görmenin önemini de vurguladı.