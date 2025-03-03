Filistinli ve İsrailli Aktivistlerden Belgesel Başarısı

NO OTHER LAND BELGESELİ OSCAR KAZANDI

Filistin ve İsrailli aktivistlerin birlikte oluşturduğu “No Other Land” belgeseli, Batı Şeria’daki zorunlu göç politikalarına ve yıkıma karşı verilen direnişi konu alıyor. 97. Akademi Ödülleri’nde “En İyi Belgesel” ödülünü kazandı. Tören, Hollywood’daki Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi ve bu özel ödül, genç Filistinli aktivist Basel Adra ile onun mücadelesinde destek olan İsrailli gazeteci Yuval Abraham’ın dostluğuna dayanıyor. “No Other Land”, “En İyi Belgesel” ödülünü alırken, Adra ödülünü kabul ederken dikkat çekici bir açıklama yaptı.

ETNİK TEMİZLİK ÇAĞRISI YAPILDI

Basel Adra, konuşmasında “Yaklaşık 2 ay önce baba oldum. Kızım, şu anda benim yaşadığım hayatı yaşamak zorunda kalmaz diye umut ediyorum.” dedi. Adra, “Masafer Yatta bölgesi sakinleri, İsrail işgali altında her gün yerleşimcilerin uyguladığı şiddet, evlerin yıkılması ve zorunlu göç uygulamaları ile karşı karşıya kalıyor ve bu korkuyla yaşıyor” şeklinde ekledi. Belgeselin, Filistinlilerin yaşadığı acıların yansıması olduğuna dikkat çeken Adra, dünyaya “adaletsizliğin durması ve Filistin halkına yönelik etnik temizliğin sona ermesi için ciddi adımlar atma çağrıları yapmaya devam ediyoruz” diye belirtti.

ABD POLİTİKALARI ELEŞTİRİLDİ

Yahudi film yapımcısı Yuval Abraham, ödülü kabul ederken, “Bu filmi Filistinliler ve İsrailliler olarak beraber yaptık. Çünkü beraber olduğumuzda sesimiz daha güçlü duyuluyor.” ifadelerini kullandı. Abraham, Gazze halkının uğradığı yıkıma vurgu yaparak, “Bu sona ermeli.” derken, 7 Ekim’de rehin alınan İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğini de söyledi. “Basel’e baktığımda kardeşimi görüyorum” diyen Abraham, iki halk arasında eşitsizliğe dikkat çekti ve “Farklı bir yol mümkün. Etnik bazlı üstünlüğün olmadığı bir çözüm gerekiyor” ifadesini kullandı.

ABD’DEKİ DAĞITIM SORUNU

2019-2023 yılları arasında çekilen ve çekim süreci Gazze’deki savaştan önce tamamlanan film, “En İyi Belgesel” ödülünü alarak ABD’de önemli bir dönüm noktası yaşattı. Albertson, film farklı ülkelerde dağıtımcı bulmasına rağmen ABD’de kabul görmediğini ve bu durumun Amerikalı sinemaseverlerin filmi izleme olanağını kısıtladığını belirtti.

GECENİN EN DİKKAT ÇEKİCİ YAPIMLARI

Oscar ödülleri gecesinde “En İyi Film” ödülünü “Anora” kazanırken, diğer ödüllerin sahipleri arasında Adrien Brody ve Mikey Madison da yer aldı. Sean Baker, “Anora” ile “En İyi Yönetmen” ödülüne layık görüldü ve Brezilya’dan gelen “I’m Still Here” filmi, yabancı dillerde en iyi film ödülünü kazandı.