Filistinliler, El-Halil’de Nekbe’yi anıyor

Nekbe GÜNÜ ANILDI

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde, Filistinliler Nekbe’nin 77. yılını anmak üzere toplandı. Filistinliler, 14 Mayıs 1948’de yaşanan olayların ardından gelen 15 Mayıs’ı “Nekbe Günü” ya da “felaket günü” olarak adlandırıyor. Kent merkezinde bir araya gelen birçok kişi oturma eylemi düzenledi ve bu eylemde Filistin’e olan bağlılıkları ile geri dönüş haklarını vurgulayan pankartlar taşıdı. Ayrıca, normalleşme sürecine karşı çıkan sloganların yanı sıra Filistin ve siyah bayraklar açıldı.

Eylemdeki mesajlar vurgulandı

Eyleme katılan Emin el-Bayed, Filistin’e olan bağlılıktan vazgeçmeyeceklerini dile getirerek, “Nekbe’yi anmamızın amacı, toprağımızın hala işgal altında olduğunu ve devam eden sürgünün Arap rejimlerinin ayıbı ve başarısızlığının bir göstergesi olduğunu hatırlatmaktır” şeklinde konuştu. Geri dönüşün kutsal bir hak olduğunu ifade eden el-Bayed, “Toprağımızı unutmayacağız ve tüm nesillere Filistin’e dönüşe sıkı sıkıya sarılmaları çağrısını yapıyoruz” dedi.

Dünya, Filistin halkını görmezden geliyor

El-Favvar Kampı’nı temsil eden Amjad el-Neccar ise yaptığı konuşmada, “Nekbe’nin üzerinden 77 yıl geçti. Ancak Nekbe, Gazze Şeridi’nde yaşanan soykırımla halen devam ediyor. Dünya, Filistin halkını başka bir gezegende yaşıyormuş gibi görmezden geliyor. Tüm bu soykırıma rağmen toprağımızda kalacağız ve asla terk etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. El-Neccar, 1948 yılında 500 Filistin köyünün yok edildiğini hatırlatarak, “Biz bu topraklardan ayrılmadık ve ayrılmayacağız” dedi.

Tutuklu özgürlüğüne kavuştu

Özgürlüğüne kavuşan tutuklu Numan Ebu Rabi de eyleme katıldı. Rabi, “Cenin, Tulkerim ve Gazze kamplarında yaşanan yenilenmiş Nekbe’nin şehitlerine rahmet olsun. Filistin’e karşı ülkelerin sürdürdüğü soykırım nedeniyle her gün yeni bir Nekbe yaşıyoruz. Bu topraklardan ayrılmayacağız, Filistin’i terk etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.