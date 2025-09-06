Filistinliler Güney Gazze’de Zor Şartlar

İSRAİL SALDIRILARI NEDENİYLE KAYBETTİKLERİ YERLERDE ZOR KOŞULLARDA YAŞIYORLAR

GAZZE, 6 Eylül — İsrail’in düzenlediği saldırılardan kaçan Filistinliler, birkaç ay önce Gazze’nin kuzeyini terk etmek zorunda kaldı. Şimdi, bölgenin güneyinde oldukça ağır ve zor yaşam şartlarıyla mücadele ediyorlar.

NÜFUS ARTIMI ÇADIR KAMPLARINI KALABALIK HALE GETİRİYOR

Güneydeki çadır kamplarında artan nüfus, yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor ve bu durum kampların aşırı kalabalıklaşmasına yol açıyor. Aynı zamanda temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları da sürekli yükseliyor, bu da zor durumdaki Filistinlilerin yaşamını daha da ağırlaştırıyor.