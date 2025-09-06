Haberler

Filistinliler Güney Gazze’de Zor Şartlar

İSRAİL SALDIRILARI NEDENİYLE KAYBETTİKLERİ YERLERDE ZOR KOŞULLARDA YAŞIYORLAR

GAZZE, 6 Eylül — İsrail’in düzenlediği saldırılardan kaçan Filistinliler, birkaç ay önce Gazze’nin kuzeyini terk etmek zorunda kaldı. Şimdi, bölgenin güneyinde oldukça ağır ve zor yaşam şartlarıyla mücadele ediyorlar.

NÜFUS ARTIMI ÇADIR KAMPLARINI KALABALIK HALE GETİRİYOR

Güneydeki çadır kamplarında artan nüfus, yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor ve bu durum kampların aşırı kalabalıklaşmasına yol açıyor. Aynı zamanda temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları da sürekli yükseliyor, bu da zor durumdaki Filistinlilerin yaşamını daha da ağırlaştırıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

2025 Akıllı Endüstri Fuarı Başladı

Çin’in Chongqing şehrindeki fuarda, 600’ü aşkın yerli ve yabancı firma otonom sürüşten akıllı evlere kadar çeşitli yenilikler sunuyor.
Haberler

A Milli Futbol Takımı, Yarın İspanya İle Oynayacak

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ile Konya'da mücadele edecek. Takım, ilk maçında Gürcistan'ı yenerek avantaj sağladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.