“Filistinlilere Yardım Yapmalıyız”

TRUMP’IN GAZZE AÇIKLAMALARI

Orta Doğu turunun tamamlanmasının ardından uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin yardım etme gerekliliğini vurguladı. Trump, “Önümüzdeki ay boyunca çok iyi şeylerin olacağını düşünüyorum ve göreceğiz. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze’de birçok insan açlıktan ölüyor” dedi.

İKİ TARAFIN GÖZ ÖNÜNDE BULUNMASI

Bir gazetecinin İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları genişletip genişletmeyeceğiyle ilgili sorduğu soruya Trump, “Her iki tarafı da göz önünde bulundurmalıyız. Biz iyi bir iş çıkaracağız” şeklinde yanıt verdi.