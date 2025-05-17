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“Filistinlilere Yardım Yapmalıyız”

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TRUMP’IN GAZZE AÇIKLAMALARI

Orta Doğu turunun tamamlanmasının ardından uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin yardım etme gerekliliğini vurguladı. Trump, “Önümüzdeki ay boyunca çok iyi şeylerin olacağını düşünüyorum ve göreceğiz. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze’de birçok insan açlıktan ölüyor” dedi.

İKİ TARAFIN GÖZ ÖNÜNDE BULUNMASI

Bir gazetecinin İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları genişletip genişletmeyeceğiyle ilgili sorduğu soruya Trump, “Her iki tarafı da göz önünde bulundurmalıyız. Biz iyi bir iş çıkaracağız” şeklinde yanıt verdi.

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Toplu Sözleşme Süreci Devam Ediyor

Kamu işçileri için gerçekleştirilen toplu sözleşme toplantılarının üçüncüsünde, işçi ve işveren temsilcileri bir araya geldi. Ücretlerle ilgili bakanlıkla hazırlık yapılıyor ve teklif bekleniyor.
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Kamu İşçisinin Ücret Artış Görüşmeleri Devam Ediyor

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