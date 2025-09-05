Filistinlilerin Gazze’den ayrılma hakkı

NETANYAHU’DAN GAZZE AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Gazze’den ayrılmak, her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah Kapısı’nı onların çıkışı için açabilirim, ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır” dedi. Sosyal medya üzerinden yaptığı bir röportajda, Filistinlilerin Gazze’den zorla göç ettirilmesine yönelik Mısır’ın güçlü muhalefetine dikkat çekti.

GAZİ VE GÖÇ İDDİALARI

Netanyahu, “Gazze’nin yeniden inşası için farklı planlar var, fakat nüfusun yarısı Gazze’den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil” şeklinde bir açıklama yaptı. Başbakan, bu konudaki durumu net bir şekilde ifade etti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’la neredeyse tüm meselelerde hemfikir olduklarını da vurguladı.