Filistinlilerin Gazze’den Gönderilmesi Hukuka Aykırı

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN KATAR’DA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük resmi bir ziyaret için dün Katar’a ulaştı. Fidan, Doha’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE VE KATAR STRATEJİK İLİŞKİLERİ KONUSUNDA GÖRÜŞLER

Fidan, Türkiye ve Katar’ın stratejik ilişkilere sahip iki ülke olduğunu dile getirerek, “Suriye’nin acil ihtiyaçları için yapılması gerekenleri konuştuk. Suriye’nin çözüm bekleyen sorunlarına uluslararası çözüm şart” ifadelerini kullandı. Fidan, Suriye’de terörün yer bulmasına asla müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı ve yeni yönetimin PKK/YPG’ye yönelik adımlarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

GAZZE’DEKİ ATEŞKES VE FİLİSTİNLİLERİN DURUMU

Fidan, Gazze’deki ateşkesin sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Filistin halkının Gazze’den sürülmesi, başka ülkelere gönderilme projesine tamamen karşıyız. Bu gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif” diye belirtti.