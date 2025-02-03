More
Gündem

Filistinlilerin Gazze’den Gönderilmesi Hukuka Aykırı

filistinlilerin-gazze-den-gonderilmesi-hukuka-aykiri

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN KATAR’DA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük resmi bir ziyaret için dün Katar’a ulaştı. Fidan, Doha’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE VE KATAR STRATEJİK İLİŞKİLERİ KONUSUNDA GÖRÜŞLER

Fidan, Türkiye ve Katar’ın stratejik ilişkilere sahip iki ülke olduğunu dile getirerek, “Suriye’nin acil ihtiyaçları için yapılması gerekenleri konuştuk. Suriye’nin çözüm bekleyen sorunlarına uluslararası çözüm şart” ifadelerini kullandı. Fidan, Suriye’de terörün yer bulmasına asla müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı ve yeni yönetimin PKK/YPG’ye yönelik adımlarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

GAZZE’DEKİ ATEŞKES VE FİLİSTİNLİLERİN DURUMU

Fidan, Gazze’deki ateşkesin sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Filistin halkının Gazze’den sürülmesi, başka ülkelere gönderilme projesine tamamen karşıyız. Bu gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif” diye belirtti.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Şubat Ayı Kira Zammı Oranı Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayı enflasyon verilerini duyurarak kira artış oranını belirledi. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı bu gelişmeyi merakla takip etti.
Gündem

Enflasyon Sonrası Endekste Sert Düşüş

Beklentilerin üzerindeki enflasyon verileri sonrası BIST100 endeksi %2, bankacılık endeksi ise %4 düşüş yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.