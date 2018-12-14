Filiz Aker’in ağabeyi gözaltında

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ı bir otel odasında öldüren Filiz Aker’in ağabeyi Süleyman Bayer gözaltına alındı.

İstanbul’da, Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker’in 65 yaşındaki ağabeyi Süleyman Bayer, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında kasten öldürme suçundan çıkardığı yakalama kararı uyarınca İstanbul’da gözaltına alındı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı, kasten öldürme suçundan yargılanan Süleyman Bayer hakkında 26 yıl 1 ay 10 günlük hapis cezası verilmesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkardı. 5 Aralık 2018 günü çıkarılan karar uyarınca aranmaya başlanan Süleyman Bayer’in İstanbul’da olduğu bilgisine ulaşıldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Süleyman Bayer’in Esenyurt’ta kız kardeşinin yanında gizlendiği belirlendi. Bir süre evi takip eden ekipler öğlen saatlerinde eve operasyon düzenledi. Süleyman Bayer gözaltına alınmasının ardından işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Bayer Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

HÜRRİYET