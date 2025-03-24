Filiz Akın, 82 Yaşında Hayata Veda Etti

FİLİZ AKIN’IN HASTALIK SÜRECİ VE VEFATI

Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları sebebiyle bir süre hastanede tedavi gördükten sonra 82 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasında büyük bir üzüntü yaratan bu kaybın ardından, Akın’ın vasiyeti gereği 22 Mart’ta yakın çevresinin katılımıyla sessiz bir törenle toprağa verildi. Acı haberi, Filiz Akın’ın eşi Sönmez Köksal sosyal medya hesabından duyurdu. Köksal, paylaşımında “Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz’i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart 2025 gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün (22 Mart 2025) Aşiyan’da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.

İLKER İNANOĞLU’NUN ANNE ACISI

Filiz Akın’ın eşi Türker İnanoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, annesinin kaybı sonrası yaşadığı derin acıyı takipçileriyle paylaştı. Annesiyle olan fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, “Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?” diyerek duygularını ifade etti. Daha sonra bir paylaşım daha yaparak annesinin hayatına kattığı değeri şu sözlerle anlattı: “Her zaman farklıydık ikimiz de. Yani sayesinde ben de… Kalitesi, zevki, farklı olma isteği azıcık da olsa bana geçtiği için çok mutluyum.”

SANAT CAMİASINDA DERİN ÜZÜNTÜ

Türk sinemasının altın yıllarına imza atan Filiz Akın’ın vefatı, sanat camiasında büyük bir hüzün yarattı. Çeşitli ünlü isimler sosyal medya platformlarında efsane oyuncuya veda mesajları paylaşarak taziye dileklerini iletti. Yeşilçam’ın zarif yıldızı, filmleri ve unutulmaz gülümsemesiyle her zaman hatırlanacak.