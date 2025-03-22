Filiz Akın İçin Sosyal Medyada Duygusal Mesajlar

FİLİZ AKIN’IN ANILARI VE YANSIMALARI

Filiz Akın, sinemadaki başarılarının yanı sıra zarafeti ve güçlü duruşuyla da hatırlanıyor. Akın’ın vefatı, sanat dünyasındaki birçok ünlü ismin sosyal medya hesaplarından duygusal mesajlar paylaşmasına sebep oldu. Akın için yapılan açıklamalar arasında “Benim zarif Beyaz Orkidem, benim canım arkadaşım, düşünceli dostum… Ah Filiz’im, ah…” ifadeleri öne çıkıyor. Dostları, yaşadıkları kaybın derinliğini dile getirerek, “Gerçek olduğuna inanmak istemiyorum, yüreğim kabul etmiyor bunu,” diye belirtiyor.

DOSTLARINDAN DUYGU DOLU MESAJLAR

Filiz Akın’ın kaybının ardından birçok sanatçı, duygularını ifade etti. Bir dostunun yazdığı gibi, “Filiz’im; dostluğun, arkadaşlığın, nezaketin, paylaştığımız her şey için sana ne kadar teşekkür etsem az…” açıklamasında bulundu. Dostları, Akın’ın bıraktığı derin izlerin ve ışığın kalplerinde yaşamaya devam edeceğini vurguladı. Bu süreçte Akın’ın oğlu İlker İnanoğlu ve hayat arkadaşı Sönmez Köksal’a başsağlığı dileklerini ileten sanatçılar, “Türk sinemamızın başı sağ olsun,” ifadesini kullandı.

SANAT DÜNYASINDAN VEDA

Filiz Akın için yapılan diğer mesajlar da bir o kadar duygusal. “Mekânı cennet olsun, ülkemizin başı sağ olsun. Çocukluğumun yıldızıydı, hepimiz hayrandık, nur içinde yatsın,” diyen sanatçılar, onun anısını yaşatacaklarını belirtti. Akın’ın zarafetinin ve ışığının unutulmayacağını ifade edenler arasında “O kadar üzüldüm ki, içimizi aydınlatan, zarafetiyle, sevgisiyle hayatımıza ışık katan bir insan daha gitti,” diyenler de var. Filiz Akın’ın ruhu, sevenlerinin kalplerinde yaşamaya devam edecek. “Güle güle güzeller güzeli arkadaşım. Seni seviyorum,” mesajı, onun dostları tarafından son bir veda olarak kaydediliyor.