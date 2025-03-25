Filiz Akın’ın Cenaze Detayları Neler?

FİLİZ AKIN’IN CENAZESİ VE DEFİN DETAYLARI

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Filiz Akın, uzun bir süre nazofarenks kanseriyle mücadele etti. Geçtiğimiz günlerde duyurulan acı haber sonrasında, Akın’ın cenazesi kısa süre içinde ilgi odağı haline geldi. Naaşının hemen defnedilmesi, sevenlerinin merakını artırırken, bu kararın nedenleri ve Akın’ın defnedildiği mezarlık araştırılıyor. Filiz Akın’ın cenazesi neden bu denli hızlı bir şekilde toprağa verildi? Akın, hangi mezarlıkta bulunuyor? İşte bu konudaki merak edilen ayrıntılar.

DEFİNİN HIZLI GERÇEKLEŞMESİ

Yeşilçam’ın “Dört Yapraklı Yoncası” arasında yer alan Filiz Akın, 21 Mart 2025’te hayatını kaybetti. Cenazesi, ölümünün ertesi günü, 22 Mart’ta Aşiyan Mezarlığı’nda defnedildi. Akın’ın cenazesinin bu kadar hızlı ve sessiz bir şekilde gerçekleşmesi dikkat çekti. Ancak, gerçek neden kısa süre sonra belli oldu. Filiz Akın, yalnızca aile üyelerinin katılacağı sade bir törenle toprağa verilmesini özellikle vasiyet etmişti. Sadelik, onun hayat felsefesinin önemli bir parçasıydı ve cenazesinin de aynı şekilde yapılmasını istemişti.

MEZARLIK DETAYLARI VE ANLAMLI TESADÜF

Eşi Sönmez Köksal, defin sonrası yaptığı açıklamada, Akın’ın isteğine saygı gösterildiğini ve cenaze töreninin tamamen onun arzusu doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti. Filiz Akın’ın mezar yerinde dikkat çeken özel bir detay da bulunuyor. Usta sanatçının kabri, kariyerinin ilk adımlarını attığı Beyaz Güvercin, Sözde Kızlar ve ilerleyen yıllarda rol aldığı Zambaklar Açarken filminin yönetmeni Nejat Saydam’ın mezarının hemen yanında yer alıyor. 1963 yapımı Beyaz Güvercin filminin setinden çekilen bir karede, Nejat Saydam ile genç Filiz Akın’ın birlikte poz verdiği görülüyor. Bu anlamlı tesadüf, Akın’ın sanat hayatındaki önemli bir isme duyduğu vefa olarak yorumlanıyor.