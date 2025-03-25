Filiz Akın’ın Sadeliğe Vurgu Yapan Vasiyeti

YEŞİLÇAM’IN EFSANESİ FİLİZ AKIN

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum Fatma Girik ile birlikte “Dört Yapraklı Yonca” olarak biliniyordu. Uzun bir süredir nazofarenks kanseriyle mücadele eden Akın, geçtiğimiz günlerde vefat etti. Söz konusu haberin duyulmasının ardından cenazesi ve vasiyeti gündem oldu.

VASİYETİ VE CENAZE TÖRENİ

Filiz Akın, sade ve gösterişsiz bir cenaze töreni istemişti. Yaşamı boyunca zarif duruşu ile tanınan Akın, gösterişli törenlerden uzak durmayı tercih etti ve bu isteğini vefatından sonra da sürdürmek istedi. Bilgiler doğrultusunda, 21 Mart 2025’te hayata veda eden Filiz Akın, 22 Mart’ta Aşiyan Mezarlığı’na, vasiyeti gereği, kısa süre içinde ve sade bir şekilde defnedildi.

EŞİNDEN AÇIKLAMA

Eşi Sönmez Köksal, cenaze sürecinin tamamen Filiz Akın’ın arzusu ve vasiyeti doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti. Akın’ın vasiyeti ile ilgili bu detaylar, sevenleri ve kamuoyu tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.