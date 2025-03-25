Filiz Akın’ın Sessiz Sedasız Cenaze Töreni

FİLİZ AKIN’IN HAYATINI KAYBETMESİ

Uzun süre sol kulağındaki kanserli doku nedeniyle tedavi gören Türk sinemasının önemli isimlerinden Filiz Akın, geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetti. Akın’ın vefatıyla ilgili kimseye bilgi verilmedi. Cenazesi, sade bir şekilde yalnızca ailesinin katılımıyla Aşiyan Mezarlığı’nda defnedildi.

CENAZE TÖRENİ VE AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Eşi Sönmez Köksal, defin işleminin ardından yaptığı açıklamada, “Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz’i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan’da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun…” şeklinde duygularını ifade etti.

SESİZ DEFNİN NEDENİ

Filiz Akın gibi bir sanatçının cenazesinin sessiz sedasız defnedilmesi, hayranları tarafından oldukça garipsendi. Sosyal medyada Akın’ın cenazesinin neden bu şekilde defnedildiğine dair birçok soru ve yorum yapıldı. Filiz Akın’ın yaşam biçimi, cenazesinin de aynı şekilde sade bir şekilde gerçekleşmesini sağladı. Şaşaalı bir yaşamdan uzak duran Akın’ın en büyük korkularından biri başkalarına yük olmaktı.

MEZAR YERİNDEKİ DİKKAT ÇEKİCİ DETAY

Usta oyuncunun mezar yerindeki bir ayrıntı da dikkat çekti. Akın’ın mezarı, kariyerinin ilk yıllarında kamera karşısına geçtiği ‘Beyaz Güvercin’, ‘Sözde Kızlar’ ve ilerleyen yıllarda rol aldığı ‘Zambaklar Açarken’ filminin yönetmeni Nejat Saydam’ın mezarının hemen yanında yer alıyor.