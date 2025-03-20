Filiz Küçüktepe 75 Yaşında Hayatını Kaybetti

SANAT DÜNYASI YİNE YASA BOĞULDU

Şinasi Yurtsever ve Tanyeli’nin vefatlarının ardından sanat camiası bir kez daha derin bir acı yaşadı. Efsanevi dizi Bizimkiler’de ‘Hacer’ karakterini canlandıran başarılı oyuncu Filiz Küçüktepe, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ocak ayında beyne pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan Küçüktepe, konuşma yetisini kaybetmişti ve uzun süre Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Film-San Vakfı’ndan yapılan açıklamada; “Oyuncu Filiz Küçüktepe’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz” ifadesi yer aldı.

DEFNİ 21 MART’TA YAPILACAK

Filiz Küçüktepe, 21 Mart 2025 Cuma günü öğle namazından sonra Kurtköy Şeyhli Mezarlığı’nda defnedilecek. 19 Aralık 1949 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Küçüktepe, yıllar içerisinde Perihan Abla’dan Bizimkiler’e, Uğurlugiller’den Züğürt Ağa’ya birçok unutulmaz yapımda yer aldı. Küçüktepe, Bizimkiler dizisinde Hikmet Karagöz’ün canlandırdığı ‘Abbas’ın eşi rolündeydi.