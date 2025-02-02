Film ‘Barda’nın Tiyatroya Uyarlanması Neyi İfade Ediyor?

BARDA FİLMİNİN TİYATROYA UYARLANMASI

Deniz Çakır, “Barda” filminin tiyatroya uyarlanmasının kendisi için ne anlama geldiğine dair duygu ve düşüncelerini paylaştı. Bu film, Türkiye’nin önemli yönetmenlerinden Serdar Akar’ın başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Çakır, sinemanın tiyatroya uyarlanmasının heyecan verici olduğunu vurguladı. Farklı sanat dallarının bir arada çalışma fikrinin daha güncel ve ilgi çekici olduğunu belirtti.

Çakır, “Barda”nın tiyatroya uyarlanması fikrinin başlangıcında Serdar Akar’ın festivalde yaptığı bir konuşmanın etkili olduğunu ifade etti. Kendisinin filmde çetenin içindeki bir kadın karakteri canlandırmadığını, bu sebeple de uyarlamada doğrudan bir veri olmaksızın yer aldığını belirtti. Bu durumun, projeye geliştirme sürecinde nasıl bir katkı sunduğuna dair merak uyandırıyor.