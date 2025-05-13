Film Gülizar Türkiye’de Gösterime Girecek

Yönetmenin İlk Uzun Metrajlı Filmi Gülizar Türkiye’de Gösterime Giriyor

Yönetmen Belkıs Bayrak’ın yazıp yönettiği “Gülizar”, dünya genelindeki festivallerde gösterimlerin ardından Türkiye’de sinemaseverlerle buluşuyor. Başrolünde Ecem Uzun’un yer aldığı filmde Bekir Behrem, Hakan Yufkacıgil, Ernest Malazogu, Şehsuvar Aktaş ve Aslı İçözü gibi isimler de rol alıyor. İlk olarak 49. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan “Gülizar”, 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde üç ödül alarak dikkatleri üzerine çekti. Film burada “Dr. Avni Tolunay Özel Ödülü”, “En İyi Sanat Yönetmeni” ve “Cahide Sonku Ödülü” gibi ödüllerin sahibi oldu. Ayrıca, 12. Boğaziçi Film Festivali’nde “En İyi Senaryo” ve “FİYAB En İyi Yapımcı” ödülleri ile onurlandırıldı.

Film Anadolu’dan Kosova’ya Uzanan Bir Hayal Yolculuğu Anlatıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra TRT ve Kosova Sinematografi Merkezi’nin desteğiyle hayata geçirilen bu yapım, Anadolu kasabasından büyük hayallerle Kosova’ya doğru yola çıkan Gülizar’ın hayatını merkezine alıyor. Umutla başlayan bu yolculuk, Gülizar’ın karşılaştığı zorluklarla yön değiştirmesiyle devam ediyor. İzleyicilere bir kadının ayağa kalkma mücadelesini güçlü bir şekilde aktaran film, aynı zamanda masalsı düşlerle örülmüş bir dünyanın nasıl kırılabileceğini ve insanın içindeki ışığı yeniden nasıl yakabileceğini gözler önüne seriyor.