Film setinde kaza! Yüzünde fünye patladı

Ekranların sevilen oyuncusu İsmail Hacıoğlu, yer aldığı 49 filminin setinde korkunç bir kaza geçirdi.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, rol aldığı filmin setinde korkunç bir kaza yaşadı. Başrolünde oynadığı 49 filminin setinde Hacıoğlu’nun yüzünde fünye patladı. Feci olay sonrası Hacıoğlu’nun yüzünde yara ve yanıklar oluştu.

Bugüne dek “Şuursuz Aşk” , “Kafes”, “Kabadayı”, “Sınav”, “Meryem”, “Çakal” gibi sinema filmlerinde birbirinden farklı karakterleri canlandıran Hacıoğlu’nun başına yeni filminin setinde korkunç bir olay geldi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ünlü oyuncu, yapımcılığını Mehmet Canpolat’ın üstlendiği “49” filminin Kilis’teki setinde kaza geçirdi. Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık’ı buluşturan filmin setinde yaşanan büyük kaza ucuz atlatıldı.

Filmin aksiyon sahnesinde fünye İsmail Hacıoğlu’nun yüzüne patladı. Görevlinin fünyeyi planlanandan erken patlatması nedeniyle yaşanan olayda ünlü oyuncuya müdahale, setteki ambulansta yapıldı.

Kilis’te kaldığı otelde dinlenen İsmail Hacıoğlu’nun yüzünde ve vücudunda yanık ve yaralar olduğu öğrenildi.