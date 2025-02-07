More
Gündem

Filtre Yok Demişti, Yayılda Kendini Ele Verdi

filtre-yok-demisti-yayilda-kendini-ele-verdi

GENÇ VE PARLAK CİLT

Pürüzsüz ve genç bir cilde sahip olduğu görünen Sevim Emre, önceki gün Instagram’da canlı yayın gerçekleştirdi. Ancak, araç içinden çevreyi göstermek ederken kamerayı çevirmeyi unuttu. Ekranda aniden kendi görüntüsünü gören Sevim Emre, panikle yayını kapattı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Takipçileri, Sevim Emre’nin filtresiz görüntüsünün ekran görüntüsünü alarak sosyal medyada paylaştı. Sevim Emre, yaşanan bu durumu “Photoshop’suz paylaşmam!” şeklinde ifade etti. Bu olay, sosyal medya üzerinde gündem oldu ve takipçileri arasında çeşitli yorumlara sebep oldu.

ÖNEMLİ

Flaş

Keman Sanatçısı Laçin Akyol’un Organları Bağışlandı

Mersin'de otomobil kazasında başından yaralanan genç keman sanatçısı Laçin Akyol'un beyin ölümü gerçekleşti. Akyol'un organları ailesi tarafından bağışlandı.
Flaş

Hazine 2,5 Milyar Dolarlık Tahvil İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 dış finansman programı çerçevesinde 7 yıl vadeli 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi; talep yüksek, prim farkı son 7 yılın en düşüğü oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.