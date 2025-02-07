Filtre Yok Demişti, Yayılda Kendini Ele Verdi

GENÇ VE PARLAK CİLT

Pürüzsüz ve genç bir cilde sahip olduğu görünen Sevim Emre, önceki gün Instagram’da canlı yayın gerçekleştirdi. Ancak, araç içinden çevreyi göstermek ederken kamerayı çevirmeyi unuttu. Ekranda aniden kendi görüntüsünü gören Sevim Emre, panikle yayını kapattı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Takipçileri, Sevim Emre’nin filtresiz görüntüsünün ekran görüntüsünü alarak sosyal medyada paylaştı. Sevim Emre, yaşanan bu durumu “Photoshop’suz paylaşmam!” şeklinde ifade etti. Bu olay, sosyal medya üzerinde gündem oldu ve takipçileri arasında çeşitli yorumlara sebep oldu.