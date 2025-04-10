Filyos Sefercik Spor Aday Kadın Başkan

OLAĞANÜSTÜ KONGRE HAZIRLIĞI

Zonguldak Çaycuma’da faaliyet gösteren 1. Amatör takımlardan Filyos Sefercik Spor Kulübü, 20 Nisan Pazar günü olağanüstü bir kongre düzenleyecek. Kulüp, bu kongrede başkanlık için ilk kez bir kadın adayın ismini duyurdu. Filyos Sefercik Spor Kulübü, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 18.00’de Sefercik Mahallesi’ndeki Gençlik Kıraathanesi’nde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirecek.

KADIN ADAY PINAR AŞKIN’IN AÇIKLAMALARI

Kongre öncesinde dikkat çeken bir gelişme, kulübün aktif üyelerinden ve Filyos beldesi halkı tarafından tanınan Pınar Aşkın’ın Filyos Sefercik Spor Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıklaması oldu. Pınar Aşkın, “Filyos Sefercik Spor’a yıllardır gönül vermiş biri olarak, kulübümüzün geleceğine yön vermeye adayım. 20 Nisan Pazar günü saat 18.00’de Gençlik Kıraathanesi’nde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul’da, Filyos Sefercik Spor Kulüp Başkanlığına aday olduğumu sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Seçilmem halinde, kulübümüzün ilk kadın başkanı olacağım. Bu sadece benim değil, tüm kadınların ve Filyos gençliğinin başarısı olacak. Hep birlikte daha güçlü, daha adil ve daha umut dolu bir spor kültürü inşa edeceğiz” şeklinde ifadelerde bulundu.