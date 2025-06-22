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Filyos’ta Kırmızı Bayrak Çekildi

DENİZ KOŞULLARI TEHLİKELİ HALE GELDİ

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın uyarısı doğrultusunda deniz koşullarının tehlikeli seviyelere ulaşması sebebiyle sahillere kırmızı bayrak çekildi. Sert rüzgar, yüksek dalga ve güçlü akıntı riski sebebiyle vatandaşların denize girmesi tamamen yasaklandı. Yetkililer, halkın can güvenliğini sağlamak amacıyla böyle bir karar aldıklarını belirtti. Özellikle çocuklar ve yüzme bilmeyenler için kurallara uyulması gerektiği vurgulandı.

CAN KUVVETİ TEHLİKESİ

Denizde meydana gelen ani akıntılar ve dalga boylarının ciddi bir tehlike oluşturduğu ifade edildi. Plajlarda görev yapan cankurtaran ekipleri, olası acil durumlar için hazır durumdalar. Bunun yanında, vatandaşlardan bu uyarılara dikkat etmeleri istendi. Yetkililer, “Sert rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle denize girmek tehlikelidir. Kırmızı bayrak çekili olduğu sürece denize girmek yasaktır. Cankurtaranlar görev başında ancak risk almamak vatandaşların sorumluluğundadır.” şeklinde açıklamada bulundu.

DENİZ ŞARTLARI NORMALLAŞANA KADAR DENETİMLER SÜRECEK

Ayrıca, olumsuz hava ve deniz şartları normale dönene dek sahil güvenlik ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği bildirildi. Bu süreçte, tüm vatandaşların güvenliklerini ön planda tutmaları gerektiği hatırlatıldı. Uyarılar doğrultusunda hareket eden bireylerin, can güvenliği için oldukça önemli olduğu belirtildi.

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