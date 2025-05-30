Finalde Psg ile Inter Buluşacak

FINAL HEYECANINA DOĞRU

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu finalinde Fransa’nın temsilcisi Paris Saint-Germain ile İtalya’nın ekiplerinden Inter, yarın Avrupa’nın en büyüğü olmak için mücadele edecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 70. sezonunun finalinde, Paris Saint-Germain ve Inter, Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00’de başlayacak olan bu önemli mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs’ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Pinheiro olacak. Dev finalde VAR’da görev alacak isimse Hollanda’dan Dennis Higler olacak.

İKİ TAKIM TARİHİNDE İLK KEZ KARŞILAŞIYOR

PSG ve Inter, daha önce resmi maçlarda birbirlerine rakip olmalarına rağmen, yarın oynanacak finalde tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Inter, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde uygulanan lig aşamasını 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamlayarak 19 puan toplayarak 4. sırada yer aldı. Son 16 turunda Feyenoord’u 2-0 ve 2-1’lik skorlarla eleyen Simone Inzaghi’nin ekibi, çeyrek finalde Bayern Münih’i 2-1 ve 2-2’lik sonuçlarla, yarı finalde ise Barcelona’yı 3-3 ve 4-3’lük skorlarla geçerek finale yükseldi. Bu sezon toplamda 26 gol atan Inter, kalesinde 11 gol gördü.

PSG LİG AŞAMASINI DÜŞÜK SIRADA TAMAMLADI

PSG ise lig aşamasını 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 13 puanla 15. sırada tamamladı. Son 16 play-off turunda Brest’i 3-0 ve 7-0’lık skorlarla geçtikten sonra, Liverpool ile olan eşleşmede ilk maçta 1-0 kaybetmesine rağmen rövanşta penaltılarla 4-1 galip gelerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Aston Villa ile karşılaşan Luis Enrique’nin takımının ilk maçta 3-1, ikinci maçta ise 3-2 galip gelerek yarı finale çıkmayı başardı. Yarı finalde Arsenal’i 1-0 ve 2-1’lik skorlarla mağlup eden PSG, finale yükseldi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 33 gol atan Paris, kalesinde 13 gol gördü.

MÜCADELE İKİ TAKIM İÇİN DE ÖNEMLİ

Inter, 2 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek. Son olarak 2023 yılında İstanbul’da oynanan finalde Manchester City’e 1-0 kaybetmişti. Inter, daha önce 1964, 1965 ve 2010 yıllarında bu önemli kupayı kazandı. PSG ise 5 yıl aradan sonra finalde sahaya çıkacak. 2020 yılında Lizbon’da Bayern Münih’e karşı oynadığı finalde 1-0’lık mağlubiyet yaşamıştı. Organizasyonda 2. kez final maçına çıkacak olan PSG, ilk kupasını kazanmak için mücadele edecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN TARİHİ AN

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma fırsatına ulaşacak. 2023 yılında İstanbul’daki finalde de forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, Inter’in galip gelmesi halinde bu başarıyı elde edecek. Inter’in zaferi durumunda Hakan Çalhanoğlu, kariyerinde Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ikinci Türk futbolcu unvanını taşıyacak.

FRANSIZ VE İTALYAN TAKIMLARI TARİHİ BİR KEZ DAHA BULUŞUYOR

Fransız ve İtalyan takımları daha önce Şampiyonlar Ligi finallerinde sadece bir kez karşı karşıya geldi. 1992-1993 sezonunda Münih’te oynanan finalde Olympique Marsilya, Milan’ı 1-0’lık skorla mağlup ederek kupayı kazanmıştı. 32 yıl aradan sonra yine Münih’te karşılaşacak olan iki ülkenin takımları, büyük bir mücadeleye çıkacak.

REAL MADRİD’İN BAŞARILARI DİKKAT ÇEKİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 18 defa final oynayan Real Madrid, 15 kez kupa sevinci yaşayarak bu organizasyonun en başarılı takımı oldu. 1956’dan itibaren birçok kez zaferle ayrılan İspanyol temsilcisi, belirli dönemlerde yaşadığı kayıplara rağmen hala zirvede yer alıyor. İspanyol ekipleri organizasyonu toplamda 20 kez kazanırken, diğer ülkelerin takımları da çeşitli başarılara imza atmış durumda.

ALLIANZ ARENA 13 YIL SONRA FİNALE HAZIR

Münih’teki Allianz Arena, 13 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. En son 2011-2012 sezonunda Bayern Münih ile Chelsea arasında oynanan final, sonrasında 2012’deki penaltı atışlarıyla Chelsea’nin zaferiyle sonuçlanmıştı. Başlayacak olan bu büyük final, tüm futbolseverler için unutulmaz anlara sahne olacağı kesin.