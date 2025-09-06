Finaldeyiz! A Milli Kadınların Takımı, Japonya’yı Yendi

MÜSABAKA SONUCUNDA YENİ TARİH YAZILDI

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya ile karşılaştı. Tayland’ın Bangkok kentindeki Huamark Kapalı Spor Salonu’nda tamamlanan bu karşılaşmada Türkiye, rakibini 3-1’lik skorla mağlup ederek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Maçın ilk bölümlerinde iki takım arasında denge sağlandı ve ilk dakikalar 6-6 eşitlikle geçildi. Bu noktadan sonra Japonya, 8-6’ya ulaşarak 2 sayılık bir seri yakaladı. Fakat milliler, karşılık vererek 10-10’daki eşitliği sağladı. Setin ortasına gelindiğinde Japonya savunmada etkili oldu ve 15-11 ile farkı 4 sayıya çıkardı. Setin sonlarına doğru Japonya, ilk seti 25-16’lık skorla kazanarak öne geçti.

İKİNCİ SETTE EŞİTLİK YAKALANDI

İkinci sete güzel bir başlangıç yapan ay-yıldızlılar, başlarda 3 sayılık bir fark yakalayarak 3-6 öne geçti. Setin ortasından itibaren Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar’ın katkılarıyla farkı 5 sayıya (11-16) çıkardı. Blok performansıyla desteklenen milli takımdan gelen güçlü savunma, ikinci setin 25-17 ile bitmesini sağladı. Böylece setlerde durum 1-1 oldu.

ÜÇÜNCÜ SETTE MİLLİLER ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLADI

Üçüncü set, Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar’ın sayılarıyla başladı ve Türkiye 4-7 ile 3 sayılık bir farkı yakaladı. Milliler, setin ortalarında da 11-15 ile avantajını korudu. Takımın göstermiş olduğu iyi savunma performansı neticesinde, üçüncü set 25-18’le Türkiye’nin galibiyetiyle tamamlandı ve setlerde 2-1 öne geçti.

DÖRDÜNCÜ SETTE ÇEKİŞME DOLU ANLAR YAŞANDI

Dördüncü set boyunca her iki takım da etkili hücum gerçekleştirdi. 6-6 ve 14-14’te skor tekrar eşitlenirken, Türkiye’nin güçlü servisleriyle 24-24’de eşitliği sağlandı. Çok çekişmeli geçen dördüncü set sonrasında Türkiye, 27-25’lik skor ile maçı 3-1 kazandı.

FİNALDE KİM OLACAK?

Bu galibiyetle birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi. Türkiye, finalde İtalya-Brezilya mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. Final maçı, yarın TSİ 15.30’da başlayacak.

MELISSA VARGAS’IN PERFORMANSI

Maçın en skorer ismi olan Melissa Vargas, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda 28 sayıyla öne çıktı. Onu 13’er sayı ile Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar takip etti.

DANIELE SANTARELLİ HISTORIK BAŞARIYA İMZA ATTI

İtalya asıllı başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde Türkiye, bu başarıyı elde etti. Santarelli daha önce Sırbistan ile organizasyonun finaline katılmış ve altın madalya kazanmıştı. Tecrübeli başantrenör, milli takımla Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi’nde de altın madalya sahibi.

FERHAT AKBAŞ TARİHE GEÇTİ

Dünya Şampiyonası’ndaki başarılı performansla dikkat çeken Türk başantrenör Ferhat Akbaş, Japonya’nın başında 15 yıl aradan sonra yarı finale yükselmesini sağladı. Akbaş, Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale çıkan ilk Türk başantrenör olma özelliğini kazanarak tarihe geçti.

MÜSABAKA DETAYLARI

Müsabakanın süresi 96 dakika sürdü. Salon: Huamark, Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Noemi Rene Karina (Arjantin). Japonya’nın kadrosunda Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura, Seki (Kojima, Yamada, Tsukasa, Iwasawa, Araki, Kitamado, Akimoto) yer aldı. Türkiye’nin kadrosunda ise Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Gizem Örge, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Hande Baladın) yer aldı. Setler: 25-16, 17-25, 18-25, 25-27.