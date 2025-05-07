finalin Adı Belli Oldu

MAÇIN ÖNEMİ VE SONUÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde, Fransız takımı Paris Saint-Germain, İngiliz temsilcisi Arsenal’i ağırladı. Ev sahibi takım, 27. dakikada Fabian Ruiz’in kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

PENALTI VE SKOR DEĞİŞİKLİKLERİ

66. dakikada PSG, VAR müdahalesi sonucunda hakem Felix Zwayer tarafından verilen penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Vitinha’nın vuruşunu kaleci Raya başarılı bir şekilde kurtardı. Fakat 72. dakikada Achraf Hakimi’nin attığı golle PSG, farkı 2’ye çıkardı. 76. dakikada Arsenal’dan Saka’nın golü ile skor 2-1’e geldi. İlerleyen dakikalarda iki ekip de yapmış olduğu ataklardan sonuç elde edemedi ve mücadelenin sonucu 2-1 olarak belirlendi. İlk maçı da 1-0’lık skorla kazanan Paris Saint-Germain, finalde mücadele etmeye hak kazandı ve Inter ile karşılaşacak. Devler Ligi final maçı 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena’da gerçekleşecek.