Financial Times: Çin petrolü ucuza alıyor

Financial Times, Rusya-Ukrayna savaşını yorumladı ve Çin’in Rusya’dan petrolü ucuza aldığını iddia etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 24 Şubat’tan beri devam ediyor. Çin’de bulunan rafinelerin Rusya’dan gizlice petrol aldığı ortaya çıktı. Financial Times’ın haberine göre, Çin’deki rafinedeki görevli bir yetkili, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana, inceleme ve ABD yaptırımlarından kaçınmak için Rus petrol tedarikçileriyle yapılan anlaşmaların kamuya açıklamadığını açıkladı.

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarıları nedeniyle batılı devletlerin yaptırımları ile karşı karşıya kaldı. Rusya’dan petrol alımlarını durduran batılı devletler, ülkenin ekonomisine zarar vermeyi hedefledi.

KAMUOYUNDAN GİZLİ TUTULDU

Financial Times’ta yer alan habere göre, Çin’in Rus petrolünü büyük indirimlerle satın aldığı ortaya çıktı. Shandong merkezli bağımsız bir rafineri yetkilisi Ukrayna savaşının başladığı zamandan itibaren ABD yaptırımlarından etkilenmemek için Rus petrol tedarikçileriyle yapılan anlaşmaların gizli tutulduğunu söyledi.

Yer alan haberde, birçok batılı dev şirketin, Rus emtialarını satın alabilmek için sigorta, nakliye ve finansmanı güvence altına almak için öz yaptırım uyguladıkları belirtti. Öte yandan yüksek enerji ihtiyacından dolayı Çin’in devreye girerek satılmayan varilleri satın alma ihtimali beklentileri arttırdı.

ABD ve İngiltere, Rus petrollerine karşı yaptırımlarını net şekilde uygularken, Avrupa Birliği ambargo konusunda görüşmelerini halen sürdürüyor. 15 Mayıs’tan itibaren Avrupa Birliği ve İsviçre merkezli emtia tüccarları dünyanın başka hiçbir yerinde Rosneft varilleri satamayacak.