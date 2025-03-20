Financial Times: Ekonomik Kazanımlar Tehlikede

İNGİLİZ GAZETESİNDEN ANALİZ

İngiliz Financial Times, son yaşanan olaylara dair önemli bir değerlendirme yayımladı. Gazete, bu gelişmelerin ekonomiye doğrudan etki edeceğini savunuyor. “Gelişmeler, enflasyonu keskin bir şekilde düşürmeye yardımcı olan piyasa dostu Mehmet Şimşek’i maliye bakanı olarak geri getirmesinden bu yana elde edilen ekonomik kazanımları tehdit ediyor” ifadesiyle durumun ciddiyetine dikkat çekiyor.

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞE DİKKAT!

2023 yılında enflasyonun belirgin şekilde düşüş gösterdiğini hatırlatan gazete, bu ekonomik kazanımların şimdi tehlikeye girdiğine vurgu yapıyor. Gazete, piyasa dostu yaklaşımların geçmişteki etkisini sürdürmesinin önem taşıdığını ifade ediyor. Genel olarak, gelişmelerin mevcut ekonomik durum üzerindeki olası etkileriyle ilgili endişelerin artması dikkat çekiyor.

MEHMET ŞİMŞEK’İN DÖNÜŞÜ

Gazete ayrıca, Mehmet Şimşek’in maliye bakanı olarak dönmesi sonrasında elde edilen kazanımların, yeni gelişmeler yüzünden tehlikeye girebileceğini belirtiyor. Piyasa dostu politikaların sürekliliği, özellikle enflasyonun kontrol altına alınması açısından kritik bir öneme sahip.