Finans Devleri Altın Fiyatlarını Tahmin Ediyor

BANKA ALTIN FİYATLARINA İLİŞKİN TAHMİNLERDE BULUNDU

İngiliz finans devi Standard Chartered, müşterilerine gönderdiği bilgi notunda altın fiyatlarına ilişkin dikkat çekici tahminlerde bulundu. Banka, önümüzdeki 1-3 ay içerisinde altının ons fiyatının 3.100 dolara yaklaşmasını bekliyor. Bu beklenti, sert yükselişlerin ardından oluşan teknik duraklama modellerine dayanıyor. Finans kuruluşuna göre, merkez bankalarının yeniden hızlanan altın talebi fiyatlar üzerinde belirleyici bir etki yaratacak.

ALTININ GELECEK YIL HIZLA YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Önümüzdeki 12 ayda altının 3.500 doları görebileceği öngörülüyor. Bu durum, küresel piyasalarda altının yeniden en güvenli liman olarak konumlandığına işaret ediyor. Nisan ayında ABD-Çin arasındaki ticaret gerginliğinin etkisiyle altın ons fiyatı 3.500 dolara kadar tırmanmıştı ve bu rakam, altın tarihinde yeni bir zirve olarak kaydedilmişti. Ancak bu zirve uzun süreli olamadı.

TARİFE HABERİ FİYATLARI GERİ ÇEKTİ

Geçtiğimiz haftayı 3.357 dolar seviyesinden kapanış yapan altın, hafta sonu gelen ABD-AB tarife anlaşması haberiyle düşüş yaşamaya başladı. ABD, 1 Haziran’da uygulamaya girecek tarifeyi 9 Temmuz 2025’e ertelediğini açıkladı. Bu erteleme, küresel piyasalarda belirsizliği ve dengesizliği artırdı. Analistler, altının 3.284 dolardaki destek seviyesinin önemli olduğunu belirtiyor. Bu seviye kırılmadığı sürece daha büyük bir düşüş yaşanmaması öngörülüyor. Eğer kırılırsa, 3.266-3.251 dolara geri çekilme olabiliyor. Yukarı yönlü direnç noktaları ise 3.316 ve 3.335 dolar olarak öne çıkıyor.