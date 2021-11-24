Finans mahkemeleri kuruluyor

Adalet Bakanı Gül, finans mahkemeleri ile sendika ihtisas mahkemelerinin kurulacağını açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ile Danıştayın bütçeleri ele alınacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı. Bakan Gül’ün açıklamalarından öne çıkanlar:

“Trafik magandalığı diye tabir edilen fiillere ceza artırımı gündemimizde. Toplum huzurunu koruyan mevzuat hükümleri gözden geçirilecek.

2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’na da bir adliye kuracağız.

Kadına yönelik şiddette huzur bozucu ya da taciz niteliğindeki ısrarlı takibin daha ağır cezalandırılması için çalışıyoruz.”

Finans mahkemeleri kurulacak

Adalet Bakanı Gül, finans mahkemeleri ile sendika ihtisas mahkemelerinin kurulacağını açıkladı.