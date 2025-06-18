Finans Sistemi Dönüşüm Geçiriyor.

KÜRESEL FİNANS SİSTEMİNDE TARİHİ DÖNÜŞÜM

Küresel finans sistemi, önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bitwise’in Baş Yatırım Sorumlusu Matt Hougan, durumu David Foster Wallace’ın balık metaforu ile açıklıyor. 1971’de altın standartlarının terk edilmesiyle başlayan fiat para dönemi, şimdi sorgulanmaya başlıyor. Hougan, günümüzde 75 yaşın altındaki tüm finans profesyonellerinin yalnızca fiat para sistemini bildiğini ifade ediyor. Uzman ayrıca, insanların para basımının havadan yapılmasının “çılgın bir fikir” olabileceğine dikkat çekti. “Belki sağlam para sınırlar gerektiriyor. İnsanlar etraflarına bakmaya ve sormaya başlıyor: Fiat da nedir böyle?” diyor Hougan.

Financial Times raporuna atıfta bulunan Hougan, merkez bankalarının 2008 finansal krizinin ardından altın alımlarını artırmaya başladığını aktarıyor. Özellikle Rusya’nın 2022’deki Ukrayna işgalinden sonra, bu alımların hızlı bir şekilde arttığı görülüyor. ABD borcunun 37 trilyon dolara yaklaşmasıyla, geçen yıl altın ikinci en büyük rezerv varlığı olarak euro’yu geçiyor. Merkez bankaları, hükümet manipülasyonuna karşı dayanıklı, kıt ve küresel bir değer koruma aracı arıyor. Aynı zamanda bireysel yatırımcılar da kontrolsüz para basımının getirdiği risklerin farkına varıyor.

BİTCOİN’İN ALTINA ALTERNATİF OLMA YOLUNDA HIZLANMASI

Bireyler genellikle altına dijital bir alternatif olarak gördükleri Bitcoin’e yöneliyor. Ocak 2024’ten bu yana Bitcoin ETF’leri 45 milyar dolar giriş çekerek, altın ETF’lerinin 34 milyar doları geçiyor. Kamu ve kurumsal Bitcoin benimseme arasında mevcut olan büyük fark, önemli ölçüde ölçekten kaynaklanıyor. 2 trilyon dolarlık Bitcoin piyasası, merkez bankalarının etkin bir şekilde girip çıkabilmesi için henüz çok küçük ve likit değil.