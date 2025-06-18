Finans Sistemi Dönüşüm Yaşıyor, Açıklama: Mat

KÜRESEL FİNANS SİSTEMİNDE TARİHİ DÖNÜŞÜM

Küresel finans sistemi önemli bir dönüşüm aşamasından geçiyor. Bitwise’in Baş Yatırım Sorumlusu Matt Hougan, “insanların para basımının havadan yapılmasının çılgın bir fikir olabileceğini fark etmeye başladığını” ifade ediyor. 1971’de altın standardının terk edilmesiyle başlayan fiat para sisteminin sorgulanmaya başladığını belirten Hougan, günümüzde 75 yaşın altındaki finans sektöründeki profesyonellerin yalnızca fiat para sistemine aşina olduğunu vurguluyor.

ALTING DEĞERİ ARTIYOR

Hougan, “Belki sağlam para sınırlar gerektirir. İnsanlar etraflarına bakmaya ve sormaya başlıyor: Fiat da nedir böyle?” şeklindeki açıklamalarıyla durumu daha da netleştiriyor. Financial Times’ın raporuna dayanarak, merkez bankalarının 2008 finansal krizinin ardından altın alımlarını artırdığını aktarıyor. Özellikle Rusya’nın 2022’deki Ukrayna işgalinden sonra bu alımların agresif bir şekilde artış gösterdiğini ifade ediyor. ABD’nin borcunun 37 trilyon dolara yaklaşmasıyla, altının geçen yıl euro’yu geçerek ikinci en büyük rezerv varlığı haline geldiğini belirtiyor.

YATIRIMCILAR YENİ ALTERNATİFLERE YÖNELİYOR

Merkez bankalarının ise hükümet manipülasyonuna karşı direniş gösteren, kıt, küresel ve kendi saklama hizmeti sunan değer koruma araçları arayışında olduğunu açıklıyor. Bireysel yatırımcılar da kontrolsüz para basımının risklerinin farkına varıyor. Ancak genellikle altına dijital bir alternatif olarak görülen Bitcoin’e yöneldiği görülüyor. Bitcoin ETF’leri Ocak 2024’ten bu yana 45 milyar dolar giriş çekerek, altın ETF’lerinin toplamda çektiği 34 milyar doları geçti. İki trilyon dolarlık Bitcoin piyasasının, merkez bankalarının verimli bir şekilde girip çıkması için henüz yeterince büyük ve likit olmadığını belirtmekte.