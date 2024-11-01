Finans ve Borsa Gelişmeleri: Günlük Özeti

BIST100 ENDİKSİ GÜNÜ 8.885,00 PUANDAN KAPATTI

BIST100 endeksi, günü %0.24 oranında, 21.12 puan artışla 8.885,00 puandan kapatırken, işlem hacmi 76,064 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Çeşitli finans ve borsa piyasalarını etkileyen önemli gelişmeler de gün içerisinde yaşandı. Hazine, gelecek hafta 4 ayrı ihale düzenleyecek.

HAZİNE’DEN DÜZENLENEN İHALELER

Hazine, gelecek hafta üç tahvil ve bir bono ihalesi yapacak. 4 Kasım Pazartesi günü, 10 ay (308 gün) vadeli, 10 Eylül 2025 itfalı bono ve 4 yıl (1.400 gün) vadeli, 6 Eylül 2028 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF’e endeksli tahvili yeniden sunacak. 5 Kasım Salı günü ise, 3 yıl (1.015 gün) vadeli, 10 Ağustos 2027 itfalı, TÜFE’ye endeksli tahvil ile 10 yıl (3.612 gün) vadeli, 27 Eylül 2034 itfalı sabit kuponlu tahvil piyasaya çıkacak. Bu iki tahvil de 6 ayda bir kupon ödemesi yapacak. İki günde gerçekleştirilecek 4 ihalenin valörü ise 6 Kasım 2024 Çarşamba olarak belirlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan verilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, 1 trilyon 412,2 milyar TL’den 1 trilyon 375 milyar TL’ye geriledi.

TL MEVDUAT VE FONLARDA STOPAJ ORANLARI ARTIYOR

Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları da güncellendi. 6 ay vadeli mevduatta sıra ile yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar olan vadeli mevduatlarda ise yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltildi.

DOĞALGAZDA YENİ FİYATLANDIRMA MODELİ GÜNDEMDE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgazda, elektrikte olduğu gibi gerçek maliyeti yansıtacak bir model geçişinin yapılacağını duyurdu. Şubat ayında hayata geçirilmesi planlanan yeni modelde, illere göre tüketim belirleyici olacak.

ENFLASYON RAPORU 8 KASIM’DA AÇIKLANACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, 8 Kasım Cuma günü “Enflasyon Raporu”nu duyuracak.