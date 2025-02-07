Finans ve Borsa Gelişmeleri Özetlendi

BIST 100 ENDİKSİ YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 artışla 9.951,65 puandan kapattı. Gün içinde finans ve borsa piyasalarını etkileyen çeşitli gelişmeler yaşandı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu sundu. Karahan, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21’den yüzde 24’e artırdı. 2026 için yüzde 12 tahminini korurken, 2027’de enflasyonun yüzde 8’e düşeceği öngörülüyor.

YEŞİL GYO HİSELERİ TABAN OLDU

7 Şubat itibariyle borsa tarafından yakın izleme pazarına alınan Yeşil GYO hisseleri, yeniden işleme açıldığı ilk günde taban noktaya ulaştı. Bu durum yatırımcıların dikkatini çekti.

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD’nin tarım dışı istihdam verisi, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu durum, global ekonomik dinamikler üzerinde etkili olabiliyor.

OCAK AYINDA YATIRIM ARACLARI NE KAZANDIRDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ait finansal yatırım araçlarının reel getirilerini açıkladı. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde aylık en yüksek reel getiri, yüzde 3,14 ile DİBS’de gerçekleşti. TÜFE ile indirgendiğinde ise bu oran yüzde 1,21 oldu.

VAKIFBANK HİSSESİNDE HEDEF FİYATLAR BELİRLENİYOR

VakıfBank (VAKBN), Foreks’ten elde edilen verilere göre farklı aracı kurumlar, 2024 yılı 4. çeyrek bilançosunun ardından mevcut hedef fiyatlarını belirledi. Bu durum, yatırımcılar için önem taşıyor.