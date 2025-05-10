Finans Zirvesi Protesto Edildi, Dayanışma Devam

FİNANS ZİRVESİ PROTESTO EDİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Finans Zirvesi, öğrenciler tarafından protesto edildi. Öğrenciler, “Şu anda Güney Kampüs’te düzenlenen sözde ‘finans zirvesi’, iktidarın kampüslerimizde yıllardır uyguladığı işgal politikalarının bir parçası olmanın ötesinde, saray rejiminin sermayeye itaatkar kadrolar yetiştirme planlarının bir başka adımıdır. Ancak bizler, ne saray rejimine ne de sermayeye boyun eğmeyeceğiz” şeklinde bir açıklama yaptı. Etiler Metro durağı önünde bir araya gelen öğrenci grubu, Güney Kampüs kapısına yürümeye çalıştı. Ancak polis, öğrencilerin yürüyüşüne izin vermedi ve onları abluka altına aldı. Uzun süren görüşmelerin ardından öğrenciler, beşli gruplar halinde kampüs girişine gitmelerine izin verildi ve burada güvenlik önlemleri altında açıklama yaptılar.

KAMPÜS DIŞINDAKİ DİRENİŞİ RİSKE SOKAN DURUM

Açıklamada, “YÖK üzerinden tüm üniversiteler rejimin kuşatması altına alınmış durumda” denildi. Boğaziçi Üniversitesi, dört yılı aşkın süredir saray rejiminin işgali altında olduğunu belirten öğrenciler, bu durumun yalnızca kendileriyle sınırlı olmadığını, YÖK’ün de üniversiteleri kontrol altında tutma aracı olarak kullanıldığını ifade ettiler. “19 Mart darbe girişimiyle birlikte isyanımız artık yalnızca üniversite kampüslerinde değil; Hisarüstü’nden Beyazıt’a, Saraçhane’den Şişli’ye, Taksim’e taşmıştır” dedikleri açıklamada, birçok arkadaşlarının polis tarafından gözaltına alındığını, bazı öğrencilerin tutuklandığını ve hala zindanda kalan arkadaşlarının bulunduğunu vurguladılar.

ÖĞRENCİ DAYANIŞMASI ŞART

Tüm bunların yanında, öğrenci dayanışması çağrısında bulundular ve diğer üniversitelerin öğrencilerinden destek istediler. “İktidarın bakanlarını kampüsümüzde istemiyoruz” dedikten sonra, “Bizler biliyoruz ki bu kazanım, burada bulunan ve bize destek veren tüm öğrencilere aittir. Öğrenci dayanışması bir kez daha tek adam rejimine karşı kazandı ve bundan sonra da kazanmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜNE SALDIRI

Kayyum rektör Naci İnci’nin çeşitli kaynaklarla üniversiteye yapılan yatırımları eleştiren öğrenciler, Taşoda Müzik Festivali’nin ertelenmesini de protesto ettiler. “Bu zihniyet Boğaziçi’nde sadece bir işgalci değil, doğrudan öğrenciyi hedef alan, üniversite kültürümüzü tehdit eden bir düşmandır” ifade ettiler. Diğer üniversitelerde de benzer işgal politikalarının uygulandığını belirterek, bu duruma karşı direnmeye devam edeceklerini vurguladılar.

KAMPÜSTEKİ HAYVANLAR BASKI ALTINDA

Sözde Finans Zirvesi’nin duyurulmasının ardından, kampüste yaşayan hayvanların toplanmaya çalışılması, öğrencilerin tepkisini çekti. Öğrenciler, geçmişte yaşanan hayvan ölümlerine ve güvenlik sorunlarına dikkat çekerek, “Bugün de Güney Kampüs’ü sizlere teslim etmeyeceğiz” şeklinde bir kararlılık sergilediler.

SİYASİ REHİNLER VE MÜCADELE

Basın açıklamasının sonunda, çalışma hayatında kayıplarını arayan çalışanların yaşadığı trajedilere dikkat çekerek, “Unutmayacağız, unutturmayacağız” dediler. Mücadelelerinin sadece yozlaşmış yargıya değil, sermayeye karşı da devam edeceğini belirten öğrenciler, “Tüm dostlarımızı eyleme davet ediyoruz” diyerek Genel grev ve genel boykot yenilgisini haykırdılar.