Finans Zirvesi, Yeni Fikirler Sunuyor

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNDEN AÇIKLAMALAR

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, ekonominin, finansın ve teknolojinin birbirine karıştığını, bu dönüşümde veri, yapay zeka ve dijital altyapıların itici güç haline geldiğini ifade etti. İnci, “Boğaziçi Üniversitesi, bu dönüşümde yalnızca takip eden değil yön veren ve çözümün parçası olan bir aktördür.” dedi.

FİNANS ZİRVESİ 2025 BAŞLADI

Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde “Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm” temasıyla gerçekleştirilen Finans Zirvesi 2025, para politikası, bankacılık, yatırım dinamikleri, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi konularda pek çok üst düzey ismi bir araya getiriyor. Zirve, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’ndeki Albert Long Hall’da başlıyor. Zirvede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut’un katılımıyla ekonomi ve finans çevreleri Boğaziçi Üniversitesi’nde bir araya gelecek. İki gün sürecek zirvede makroekonomik görünüm, yapay zeka, sermaye piyasaları ve sürdürülebilir finans uygulamaları gibi birçok konu tartışılacak.

UNİVERSİTELERİN ROLÜ VE SORUMLULUĞU

Rektör İnci, Zirve’nin açılışında yaptığı konuşmada üniversitelerin çağın sorunlarına bilgi üretimiyle değil, çözüm odaklı katkılarla yaklaşması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda Boğaziçi Üniversitesi olarak yalnızca bilimsel bilgi üretmekle kalmayıp, “Bu bilgiyi kamu yararına dönüştüren ve ülkemizin geleceğine katkı sunan tartışma zeminleri oluşturmayı temel bir görev kabul ediyoruz.” şeklinde belirtti.

FİNANS ZİRVESİ’NİN ÖNEMİ

İnci, ekonomideki, finansal alandaki ve teknolojideki sınırların birbirine karıştığına dikkat çekerek, “Finans Zirvesi 2025, fikirlerin serbestçe ifade edildiği, eleştirildiği ve geliştirildiği bir ortam sunmaktadır.” diye ekledi. Küresel ölçekte yaşanan dönüşümlerin üniversitelerin hem akademik hem de çözüm odaklı işbirlikleri ile şekillendiğini belirterek, Boğaziçi Üniversitesi’nin katılımcılara “Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm” teması ile çok boyutlu ve kapsamlı bir zemin sunduğunu vurguladı. “Bu tür platformlara ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz.” dedi.