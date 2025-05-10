Finansal Dönüşüm Temalı Zirve Gerçekleştirildi

BOGAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FİNANS ZİRVESİ

Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm” başlıklı finans zirvesinde, “Türkiye Ekonomisinde Yatırımın Değişen Dinamikleri” paneli düzenlendi. Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin belirsizlikler ve dalgalanmalar karşısında en hızlı toparlanma becerisine sahip olduğuna vurgu yaptı. Kayacık, TVF’nin dünyadaki benzer fonlardan ilham alarak oluşturulduğunu belirtti. “Ülkemizin ulusal şampiyonları dediğimiz 7 farklı sektörde, 31’den fazla şirkete sahip, Türkiye’nin en büyük holdingi konumunda, 2023 sonu itibarıyla 320 milyar dolar aktif büyüklüğe sahip” şeklinde bilgi vererek, TVF’nin önemli bir ulusal varlık fonu olduğunu kaydetti.

STRATEJİK AMACIMIZ

Kayacık, varlık fonlarının ülkedeki doğrudan yatırımlar için potansiyel ortaklar olduğunu ifade ederek, “Sermaye piyasası derinleştirilmesi, sermaye piyasası ürünlerinin geliştirilmesi gibi konularda ulusal varlık fonları kritik öneme sahip. Bizim stratejik amaçlarımızdan biri de ülkemizdeki finansal piyasaların derinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak” dedi. Kayacık, cari açık problemine değinerek, bunun tarihsel bir sorun olduğunu, bunun üç temel sebebinin bulunduğunu belirtti. Özellikle petrol ve doğalgaz ithalatının yıllık bütçeye etkisini vurguladı.

ENERJİ VE PETROL ÜRETİMİ

Kayacık, TVF’nin portföyünde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bulunduğunu belirterek, “Karadeniz’deki doğal gaz sahası, 7 milyon hanenin tüketimini karşılıyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye’nin içerideki tüketimin önemli bir kısmını karşılamayı umuyorlar” diye konuştu. Gabar’daki petrol üretiminin artış gösterdiğini ve TPAO’nun önümüzdeki yıllarda petrol tüketiminin dörtte birini karşılamasını beklediklerini ekledi. “Cari açığın sebeplerinden biri petrokimya. Türkiye’nin yıllık petrokimya ithalatı yaklaşık 35 milyar dolar. TVF olarak petrokimya şirketi kurduk” dedi.

ULUSLARARASI YATIRIMLARIN KRİTİK ÖNEMİ

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç, uluslararası doğrudan yatırımların Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladı. Kılınç, son 10 yılda dalgalı bir seyir izlediklerini ve “2015 yılında uluslararası doğrudan yatırımlar 2 trilyon dolar gibi bir seviyeye ulaştı. Pandemiden sonra bu rakam 1,3-1,4 trilyon dolara stabilize oldu” ifadelerini kullandı. Yıllık yatırım rakamlarının 11 ile 14 milyar dolar arasında değiştiğini belirtti.

SERMAYE PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Aytaç Dikmen, sermaye piyasalarının büyüme ve kalkınmadaki önemli rolünü vurguladı. “Hane halkının tasarruflarının yaklaşık üçte biri finansal varlıklardan oluşuyor” diyerek, Türkiye’deki tasarruf yapısını değerlendirdi. Merkez Bankası’nın 2025 yılı enflasyon raporunda hane halkı tasarruflarının ağırlıklı kısmının finansal olmayan yapıdan oluştuğu bilgisini paylaştı.