Finansal Dönüşümde Başarı İçin Adımlar Gerek

GELECEK İÇİN FİNANSAL DÖNÜŞÜM

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Arda Ermut, “Geleceği sağlam temeller üzerine inşa edebilmek için finansal dönüşümde başarılı olmamız, bu dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım. Ancak bunların başında günümüz şartlarına uygun finansal ve dönüşümü destekleyecek yapıları oluşturmakla ilgili adımları da gecikmeden atmak gerekiyor.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Boğaziçi Üniversitesinin düzenlediği “Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm” temalı Finans Zirvesi 2025’te konuşan Ermut, bu dönüşümün hem yerel hem de küresel düzeydeki etkilerini vurguladı. Kovid-19 salgını, enerji krizleri, tedarik zinciri sorunları, iklim değişikliği ve küresel enflasyon gibi pek çok faktörün belirsizlik yarattığını belirten Ermut, “Yalnızca şirketlerin değil, kamu tarafındaki aktörlerin de bu belirsizlik ortamında daha esnek, daha dirençli, daha öngörülü olması gerektiğini” ifade etti. Türkiye’nin bu tür krizlere aşina olduğunu belirten Ermut, özelle sektörün yanı sıra toplumun diğer kesimleriyle bu yeteneklerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

YENİ FİNANSAL ARAÇLAR VE STRATEJİLER

Ermut, sürdürülebilir ve güçlü yatırımlara odaklanmanın önemine dikkat çekerek, “Geleceği sağlam temeller üzerine inşa edebilmek için başarılı olmamız gerekir.” dedi. Günümüz şartlarına uygun finansal yapılar oluşturmanın gerektiğini belirten Ermut, ekonomik altyapının güçlendirilmesi için stratejik adımların atılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Finansal stratejilerin merkezine yerleşen sürdürülebilirlik, dijitalleşme, şeffaflık ve sosyal fayda gibi kavramların ekonomik getirinin ötesine geçtiği bir dönemde bulunduklarını belirtti. Ülkemizin sürece en hızlı uyum sağlayabilen ülkelerden biri haline geldiğini savunan Ermut, “Yeşil finansman, dijital para sistemleri, yenilikçi ödeme altyapıları gibi unsurlar ülkemizin finansal geleceğinde etkin roller oynamaya başladı.” ifadesini kullandı.

ZORLUKLARLA MÜCADELE KABİLİYETİ

Ermut, bu dönüşüm süreçlerinde sadece yeni finansal araçların değil, krizlere karşı geliştirilen reflekslerin de önemli olduğunu belirtti. Zorluklarla mücadele kabiliyetinin hem devletin hem de milletin DNA’sında yer aldığını söyledi. Türkiye Varlık Fonu’nun, kamu kaynaklarını özel sektör mantığıyla yöneten bir yapı ile daha etkili sonuçlar elde etmenin yanı sıra uluslararası ölçekte güven veren bir finansal aktör olma rolünü üstlendiğini ifade etti. Farklı uluslararası varlık fonu modellerinin varlığına dikkat çeken Ermut, Türkiye’nin bu adımı 2016’da attığını vurguladı.

Varlık Fonu’nun BAŞARILARI VE GELİŞMELER

Ermut, Türkiye’de Varlık Fonunun kurulmasıyla ilgili gelişmeleri paylaşarak, Türkiye Sigorta’nın örneğini verdi. “Bunu 285 milyon dolarlık bir finansmanla kurduk. Şu anda Türkiye Sigorta, sektörünün önemli bir şirketi haline geldi.” dedi. Ayrıca, şans oyunları alanında ciro artışlarına da değindi. 2017’de 600 milyon dolarlık bir ciro varken, 2024’te bu rakamın 2,25 milyar dolara çıkacağını belirtti. “At yarışlarında neredeyse 900 milyon dolarlık bir ciroyu bir senede neredeyse iki katına, 1,8 milyar dolara çıkardık.” ifadesini kullandı. Ermut, devletlerin illegal bahisle mücadeledeki çalışmalarının önemine de vurgu yaptı ve Türk Telekom’daki yatırımlarının değerinin arttığını söyledi.

GÜÇLÜ BİR EKONOMİ İÇİN Hedefler

Ermut, Varlık Fonunun gelecek nesillere finansal açıdan güçlü bir ülke bırakma hedefi doğrultusunda stratejik yatırımlara devam edeceğini ifade etti. “Finansal piyasaların derinleşmesine katkı sunmaya ve ülkemizin ekonomik gücüne destek vermeye devam edeceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı.