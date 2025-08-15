Finansal Piyasalar Güçleniyor, İstikrar Artıyor

BAKAN ŞİMŞEK’TEN MALİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki son gelişmelere dair sosyal medya hesabında bilgi verdi. Bakan Şimşek, “Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor” diyerek piyasalardaki iyileşmenin devam ettiğini vurguladı.

REZERVLERDE TARİHİ ZİRVE

Bakan Şimşek, brüt rezervlerin 174,4 milyar dolara ulaşarak tarihi zirveye çıktığını belirtti. Ayrıca, Kur Korumalı Mevduat stoğunun son iki yıl içinde süreklilik arz eden bir düşüş yaşadığını, bunun sonucunda 3 trilyon TL azalma kaydedildiğini ifade etti. TL cinsinden mevduatın payının ise yüzde 59,6’ya yükseldiğini açıkladı.

TAHVİL FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ

10 yıllık dolar cinsi tahvil faizinin yüzde 7’nin altına gerilediğini aktaran Bakan Şimşek, “Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz” sözleriyle hükümetin hedeflerine yönelik kararlılığını ortaya koydu.