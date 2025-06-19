Finansal Teknolojilerde 1000Pay Güvenli Çözümler Sunuyor

FINANSAL TEKNOLOJİLERDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Finansal teknolojiler alanında “1000pay” markasıyla sektöre katılan şirket, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için güvenli ve kullanıcı dostu dijital çözümler geliştirmeyi amaçlıyor. 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş Genel Müdürü Özgür Altuntaş, konuya yönelik yaptığı açıklamada, “1000 Yatırımlar Holding olarak, kurumsal ve bireysel müşterilerimizin günlük yaşamına doğrudan dokunan uçtan uca bir hizmet zinciri oluşturduk. Elektronik para lisansı ile dijital finansta yeni bir döneme adım atıyoruz. Gelişmelerimizi kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz.” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İLKELERİ

Sektör temsilcileri, 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin elde ettiği lisansın, yerli fintech ekosistemi için önemli bir gelişme olduğunu dile getiriyor. Yeni nesil finansal çözümlerle pazarda rekabetin artması, kullanıcı deneyiminin gelişmesi ve dijital dönüşüm sürecinin hız kazanması bekleniyor. “Gücümüzü Gelecekten Alıyoruz” vizyonuyla yola çıkan 1000 Yatırımlar Holding, ulaşım, yazılım, enerji ve finans gibi stratejik alanlarda yerli ve yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlıyor. Holding, doğaya ve topluma karşı sorumluluk duyduğu çerçevede, şeffaflık, maliyet etkinliği ve sürdürülebilir büyüme ilkeleri doğrultusunda hareket ediyor.

DİJİTAL ÇÖZÜMLERDE YENİ FIRSATLAR

Holding bünyesindeki diğer yatırımlar arasında, mikromobilite ve şehir içi ulaşım alanında faaliyet gösteren BinBin, hızlı şarj altyapısına odaklanan Meta Mobilite, yenilenebilir enerji projeleri yürüten Altay Enerji ve akıllı şehir teknolojileri geliştiren Algoritma gibi girişimler de bulunuyor. 1000pay’la sektöre giriş yapan şirket, kullanıcılar için sunduğu güvenli ve pratik dijital çözümlerle büyümeyi hedefliyor.

Ayrıca, Altuntaş, “1000 Yatırımlar Holding olarak, halkın günlük yaşamına doğrudan dokunan uçtan uca bir hizmet zinciri oluşturmayı başardık. Elektronik para lisansı ile dijital finansta yeni bir döneme adım atıyoruz. Gelişmelerimizi kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz.” sözlerine de yer veriliyor. Sektördeki gelişmelerin Türkiye’nin fintech ekosistemine katkı sağlayacağı öngörülüyor.